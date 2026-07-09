Learning Heroes: de comprar la primera cripto a operar con criterio

Crypto Heroes Live 18 - Learning Heroes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de julio

El nuevo reto de la educación financiera digital. Learning Heroes lanzará una nueva edición de Crypto Heroes Live, una formación online en directo que propone un recorrido práctico por Bitcoin, autocustodia, DeFi, pools de liquidez e inteligencia artificial aplicada al análisis cripto

El ecosistema cripto ha dejado de ser un territorio reservado a perfiles técnicos o inversores especializados. Bitcoin, blockchain, finanzas descentralizadas, autocustodia y activos digitales forman parte de una conversación cada vez más amplia sobre educación financiera, nuevas tecnologías y autonomía económica.



En este contexto, Learning Heroes lanzará una nueva edición de Crypto Heroes Live 18, una formación online y en directo que busca acercar el mundo cripto desde una perspectiva práctica, progresiva y orientada al criterio. El programa propone un recorrido que comienza con los fundamentos de Bitcoin y la creación de una primera wallet, avanza hacia el uso de DeFi y pools de liquidez, y culmina con la aplicación de inteligencia artificial para analizar proyectos, estructurar carteras y tomar decisiones con mayor información.



Durante los primeros cuatro días, los participantes abordarán contenidos como el funcionamiento de Bitcoin, la escasez programada, la autocustodia, los smart contracts, las aplicaciones descentralizadas, los riesgos asociados a los pools de liquidez y el uso de herramientas de IA para construir dashboards propios de análisis cripto. Además, quienes completen el recorrido podrán acceder a tres sesiones extra sobre activos del mundo real, estrategias según el momento de mercado y un repaso global del Live.



La propuesta pone el foco en una idea central: pasar de la curiosidad o el entusiasmo inicial por las criptomonedas a una aproximación más formada, consciente y metódica. En lugar de presentar el ecosistema cripto como una promesa de rentabilidad, el programa busca explicar sus fundamentos, sus riesgos y sus posibilidades desde la educación y la práctica.



"El mayor desafío del ecosistema cripto no es solo tecnológico, sino educativo. Muchas personas se acercan a este mundo desde el ruido, la urgencia o la promesa rápida, cuando lo importante es construir criterio: entender qué es Bitcoin, cómo funciona la autocustodia, qué riesgos existen en DeFi y cómo utilizar herramientas como la inteligencia artificial para analizar mejor la información. Formarse no elimina el riesgo, pero permite tomar decisiones más conscientes", afirma Arnau Ramió, cofundador y director académico de Learning Heroes.



Uno de los diferenciales del programa será la incorporación de inteligencia artificial aplicada al análisis cripto. En la cuarta jornada, los participantes trabajarán sobre la creación de una herramienta propia con IA para valorar proyectos, estructurar porfolios, comparar pools, resumir documentación técnica y gestionar alertas o recordatorios.



Con esta nueva edición, Learning Heroes refuerza su apuesta por acercar tecnologías disruptivas a personas sin conocimientos previos, bajo su metodología From Zero to Hero, combinando formación en directo, ejercicios prácticos y una experiencia diseñada para que conceptos complejos puedan entenderse de forma accesible.







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