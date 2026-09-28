Learnis sitúa el aprendizaje en el origen del crecimiento personal y profesional - Learnis

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.-

Comunicar mejor, liderar un equipo, tomar decisiones con más conciencia. Detrás de cada una de estas capacidades hay otra más básica que casi nunca se entrena: saber aprender. Para Learnis, la red internacional de educación transformativa, es el punto de partida, pero no el final del camino.

Cuando una empresa busca talento, pide capacidad de comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad o liderazgo. Cuando alguien quiere crecer a nivel personal, piensa en gestionar mejor sus emociones, sus relaciones o sus hábitos. Rara vez aparece en la lista la habilidad que sostiene todas las demás: aprender.

Learnis sí la tiene en cuenta. Esta red internacional, con más de 50 centros entre Italia y España y una actividad principalmente online en Estados Unidos, acompaña a estudiantes, profesionales y familias en su desarrollo. Y considera el aprendizaje una metahabilidad: la capacidad que permite desarrollar cualquier otra. No porque todo se reduzca a aprender, sino porque todo lo demás la necesita.

Por qué todo empieza aquí

La lógica es sencilla. Quien sabe observar cómo comprende las cosas, elegir una estrategia, comprobar el resultado y corregir el rumbo está mejor preparado para enfrentarse a cualquier reto nuevo. Da igual que se trate de un examen, de un idioma, de una responsabilidad nueva en el trabajo o de una conversación difícil.

Por eso Learnis estructura su propuesta en tres áreas conectadas: el aprendizaje, el crecimiento personal y el crecimiento profesional. No son tres tipos de personas distintas, sino tres dimensiones de una misma persona. Todas se apoyan en la primera, pero cada una tiene su propio terreno de trabajo.

Tres terrenos, una misma persona

En el aprendizaje, el trabajo consiste en comprender, adquirir conocimientos y saber usarlos: reconocer cómo aprende cada uno y construir estrategias adecuadas para contenidos y situaciones nuevas.

El crecimiento personal va un paso más allá. Se trata de conocerse mejor, revisar los propios hábitos y convicciones, afrontar las relaciones y las decisiones con más conciencia y asumir la responsabilidad de los propios resultados. Ser responsable, en la visión de Learnis, no significa culparse de todo, sino reconocer la parte de la realidad sobre la que uno sí puede actuar.

El crecimiento profesional lleva todo eso al terreno del trabajo: comunicar, colaborar, liderar, guiar personas, proyectos y actividades, y hacer que las propias competencias sean útiles para el trabajo común. Un ámbito cada vez más relevante para las organizaciones, que necesitan equipos capaces de seguir aprendiendo mientras cambian las reglas del juego.

Una capacidad que se entrena

La buena noticia es que aprender no es un don reservado a unos pocos, y crecer tampoco. Son capacidades que se pueden entrenar. Learnis lo hace uniendo teoría y práctica en un modelo propio que conecta investigación y aplicación: experiencias intensas que abren posibilidades, práctica continuada, acompañamiento de formadores y mentores y una comunidad con la que compartir el camino. La persona experimenta las herramientas, comprende su utilidad y aprende a usarlas con una autonomía cada vez mayor.

Ese último punto es clave. El objetivo no es depender de un modelo ajeno, sino construir uno propio, ajustado a la forma de pensar y a los objetivos de cada uno. Porque, como insiste la organización, no existe una única forma de aprender ni de crecer: cada persona tiene la suya.

Una inversión que no caduca

En un mercado laboral que cambia a toda velocidad, las competencias técnicas envejecen deprisa. Lo que hoy es imprescindible puede quedar obsoleto en pocos años. La capacidad de aprender, en cambio, se revaloriza con cada cambio.

Por eso Learnis sitúa el aprendizaje al principio de su recorrido, pero no lo convierte en la meta. Su visión es más amplia: que cada persona pueda expresar al máximo su propio valor y generar prosperidad para sí misma y para los demás. Aprender a aprender es el primer paso. Lo que se construye después, en lo personal y en lo profesional, es lo que da sentido al viaje.

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