Legal Talks 2026 consolida en Barcelona un espacio de diálogo e innovación para la responsabilidad civil - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro impulsado por calculatuindemnizacion.es congregó en Aticco Diagrame a profesionales de distintos ámbitos del sector jurídico y confirmó la consolidación de un formato que apuesta por la conversación, la tecnología y la experiencia práctica.

Barcelona, 18 de junio de 2026.- Barcelona acogió el pasado 11 de junio una nueva edición de Legal Talks, el encuentro impulsado por calculatuindemnizacion.es que reunió en Aticco Diagrame a profesionales de la abogacía, el sector asegurador, la valoración del daño, la tecnología jurídica y las asociaciones de víctimas en una jornada marcada por la participación y el intercambio de experiencias.

La cita, de acceso gratuito y aforo limitado, volvió a apostar por un formato alejado del congreso jurídico tradicional, combinando debates, experiencias inmersivas, tecnología aplicada y espacios de networking en un entorno diseñado para favorecer las conversaciones entre los distintos actores que intervienen en una reclamación de accidentes de tráfico.

El proyecto contó con el apoyo de sus partners tecnológicos, elAbogado, Maite.ai y Aunoa, cuya colaboración permitió impulsar esta edición y acercar a los asistentes herramientas y nuevas formas de entender la prestación de servicios jurídicos. La organización quiso agradecer especialmente su implicación, así como la confianza de todos los profesionales que llenaron el espacio y contribuyeron a convertir la jornada en un punto de encuentro especialmente enriquecedor.

El diálogo entre las distintas visiones de la reclamación

Uno de los momentos más destacados fue "El Ring: Dos miradas sobre un mismo conflicto", un debate en formato arena protagonizado por Sebastián Farriols, socio de Farriols & De la Cruz, y Andrés Seguí, socio de GES40 Legal Services.

Ambos profesionales compartieron, desde las perspectivas de la defensa de lesionados y de las compañías aseguradoras, distintos criterios sobre la aplicación práctica de la jurisprudencia y la Ley 1/2025 en situaciones reales. La participación en directo de Maite.ai aportó una dimensión adicional al debate, contrastando argumentos e interpretaciones normativas y mostrando cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un apoyo para el abogado, sin sustituir nunca su criterio.

En palabras de Yahaira Agredo, responsable de comunicación y Product Marketing de Maite.ai, en El Ring hemos visto al abogado de la aseguradora y al abogado de la víctima intercambiando visiones en torno a cuestiones complejas, y junto con la tecnología se han ido planteando respuestas y soluciones. El sector evolucionará si somos capaces de dar un paso más allá.

Derecho, ingeniería y experiencia humana en "El Viaje de la Lesión"

La segunda gran actividad de la jornada fue el laboratorio inmersivo "El Viaje de la Lesión", en el que José Roldán, abogado de calculatuindemnizacion.es; Emilio García Latorre, fundador y director de Expert Pericial; y Elena Fernández Cuadrado, responsable del departamento jurídico de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, reconstruyeron las distintas fases de un expediente complejo desde una visión jurídica, pericial y social.

La sesión permitió abordar cuestiones como la construcción del nexo causal, la importancia del peritaje técnico o la valoración del perjuicio moral y de la pérdida de calidad de vida.

Estamos viviendo un momento de transformación absoluta y espacios como estos son especialmente valiosos porque nos permiten reunirnos con otros profesionales e intercambiar ideas y experiencias, señaló José Roldán.

Por su parte, Emilio García destacó que el sector habla poco entre los diferentes actores más allá de las redes sociales. Espacios como Legal Talks permiten exponer puntos de vista distintos y descubrir nuevas fórmulas para prestar un mejor servicio. Son encuentros absolutamente recomendables y necesarios.

Inteligencia artificial y nuevos modelos de trabajo

Otro de los momentos más celebrados por los asistentes fue el Tech Sprint liderado por Jorge Carrera Doménech, magistrado y jurista con una amplia trayectoria institucional y diplomática, que compartió su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial aplicada a la abogacía.

Su intervención sorprendió por la profundidad con la que abordó cuestiones como la soberanía del dato, la responsabilidad profesional, la fiabilidad de los sistemas de IA y la transición desde los chatbots tradicionales hacia modelos de trabajo basados en agentes automatizados y flujos conectados.

La clausura del evento corrió a cargo de Ferran Jornet, CEO de elAbogado, y Víctor Climent, CEO de calculatuindemnizacion.es, quienes mantuvieron una conversación abierta sobre las tendencias que marcarán el futuro de la abogacía especializada y el impacto de la tecnología en los modelos de captación y relación con el cliente.

Precisamente Climent destacó durante la jornada que Legal Talks busca ofrecer un espacio más abierto y cercano, donde compartir experiencias reales desde una mirada tecnológica y actual, alejándose del encorsetamiento habitual de muchos congresos.

Un público participativo y un cierre en clave de comunidad

Los asistentes destacaron por su elevado nivel técnico y por la participación constante durante las actividades, planteando cuestiones relacionadas con el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo o el papel creciente de clientes cada vez más familiarizados con las herramientas digitales.

La jornada concluyó con un afterwork en la terraza de Aticco Diagrame, con música en directo y espacios de networking que permitieron prolongar las conversaciones en un ambiente más distendido.

Desde la organización quisieron agradecer nuevamente la confianza de asistentes, ponentes, colaboradores y patrocinadores, y confirmaron su voluntad de seguir consolidando este proyecto.

Con la mirada puesta ya en 2027, Legal Talks continuará creciendo con nuevas propuestas y una próxima edición que volverá a reunir en Barcelona a algunos de los principales protagonistas de la transformación que vive el sector jurídico.

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