Levantina Group, compromiso y credibilidad en innovación y sostenibilidad

Madrid, 21 de abril

Lorena Solar tomó las riendas del área I+D y Sostenibilidad en Levantina Group, firma española líder del sector de la piedra natural, hace relativamente pocos meses. Pese a ello, el alineamiento entre la directiva y el enfoque histórico de la compañía en ambos campos es total: "la visión de I+D de Levantina es diferencial en el sector y te motiva para ir siempre un paso más allá"

Quizás, uno de los puntos más importantes en ese alineamiento es que todas las creaciones del grupo deben seguir un patrón reconocible: tener sentido práctico para el cliente. "Nuestra misión desde la innovación es llevar nuestra oferta al mercado con soluciones que ofrezcan funcionalidades nuevas y que cumplan con las expectativas de los clientes más exigentes", explica la directiva.



Y es que la innovación por sí misma no tiene sentido, sino se mira desde un prisma de generar valor añadido a los clientes. Un objetivo para el que no hay nada mejor que trabajar un grupo que lleva más de seis décadas ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes. También revolucionando el sector de la piedra.



"El porfolio de soluciones de Levantina Group es inigualable en el mercado, tanto por variedad como por calidad, y eso es solo posible porque hemos sido capaces de unir aplicaciones tecnológicas punteras a un saber hacer único que sólo se consigue después de más de 60 años en el sector. Esa herencia, unida a la innovación, nos ha convertido en líderes indiscutibles en piedra natural en el ámbito internacional y en uno de los principales referentes en piedra sinterizada", explica Solar.



Levantina Group es una de las firmas líderes en el sector de la piedra tanto a nivel nacional, se fundó en 1959 en Alicante, como a nivel internacional, ya que es una de las grandes exportadoras del sector. Ahora, el grupo prosigue con su crecimiento con nuevas líneas de negocio que nacen, precisamente, de esa innovación continua.



"Sin duda, el espíritu de innovación continua y la sostenibilidad son un pilar en la estrategia de Levantina, y esto es algo que se aprecia en cuanto se conoce el grupo. Cuando llegas a un entorno donde las barreras no existen, las posibilidades se multiplican", señala la directiva.



Una de esas posibilidades es el que está detrás de uno de los productos más disruptivos creados por la empresa: la piedra sinterizada Techlam®. Un tipo de material sintético que es la prueba de "esa herencia, unida a la innovación" que les ha convertido en líderes indiscutibles en piedra natural y en uno de los principales referentes en piedra sinterizada.



La sostenibilidad en Levantina: "un valor irrenunciable"

Pero si la innovación es vital a la hora de dar el mejor producto a los clientes, la sostenibilidad, el otro gran principio que rige Levantina Group, representa los valores que transmite la compañía.



Como explica Solar, "la sostenibilidad es un valor irrenunciable que se extiende a todas las áreas, unidades de negocio y procesos de la compañía". La directiva prosigue señalando que "el compromiso de Levantina con el medioambiente se reafirma con la obtención de las DAP (Declaraciones Ambientales de Producto), declaraciones ambientales objetivas, comparables y verificadas de forma totalmente independiente, que nos ayuda a medir el impacto ambiental de nuestros productos".



La sostenibilidad, además, se logra por distintas actuaciones: "van desde el uso de energías renovables en nuestros procesos hasta el reciclaje de agua para garantizar un vertido cero, pasando por la incorporación de materiales de origen reciclado a nuestros productos. Nuestra implicación en el cuidado del entorno en el que operamos es absoluta", señala Solar.



Al final, los resultados obtenidos son el mejor indicador, en este caso los propios productos de Levantina representan "una garantía de compromiso y credibilidad a la hora de plantear construcciones más sostenibles", concluye Solar.





