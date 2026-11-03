La Ley de Segunda Oportunidad salva a un matrimonio de 31.654 € en Vigo (Pontevedra) con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

Un préstamo para atender las necesidades laborales y el uso de tarjetas para compras básicas acabaron comprometiendo toda la economía familiar

Formar una familia también implica afrontar gastos que, en determinadas circunstancias, pueden superar cualquier previsión. Así lo vivió un matrimonio de Vigo (Pontevedra, Galicia), que ha conseguido cancelar 31.654 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, el despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad. La pareja, con una hija a su cargo, encontró en este mecanismo legal una salida al sobreendeudamiento que comprometía su economía doméstica.

Del esfuerzo por sostener el hogar a una deuda que absorbía todos sus ingresos

Comenzaron su vida en común sin ayuda económica externa y asumieron por sí mismos todas las responsabilidades familiares. Así describen los abogados de Repara tu Deuda la situación inicial del matrimonio, que, tras el nacimiento de su hija, necesitó adquirir un segundo vehículo para atender sus desplazamientos laborales.

La compra se financió mediante un préstamo al consumo cuyas cuotas comenzaron pagando puntualmente. Sin embargo, el incremento de los gastos de vivienda, suministros, alimentación, combustible y manutención de la menor fue reduciendo su capacidad económica.

Llegó un momento en que necesitaban recurrir a las tarjetas de crédito incluso para realizar las compras básicas del mes, añaden los letrados. El uso del pago aplazado permitió afrontar temporalmente esas necesidades, pero también provocó que las obligaciones pendientes aumentaran progresivamente.

La situación terminó siendo insostenible. La totalidad de los ingresos familiares se destinaba de forma inmediata al pago de las deudas, sin dejar recursos suficientes para atender las necesidades básicas del hogar. Fue entonces cuando recurrieron al procedimiento legal para buscar una solución.

Una protección jurídica para quienes ya no pueden afrontar sus obligaciones

La Ley de Segunda Oportunidad, introducida en España en 2015, está dirigida a particulares y autónomos con perfiles muy diversos: pequeños empresarios cuyos negocios no prosperaron, personas afectadas por el desempleo, problemas de salud, divorcios o dificultades familiares, entre otras circunstancias. Para acogerse a ella, es necesario encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y aportar la documentación requerida. Asimismo, deben cumplirse las restricciones legales relacionadas con determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

Entre sus principales beneficios se encuentran la cancelación de las deudas legalmente exonerables, el cese de las reclamaciones por las obligaciones extinguidas y la posibilidad de salir de los registros de morosidad cuando corresponda. También puede permitir la suspensión de determinados embargos y la exoneración parcial de ciertas deudas públicas, dentro de los límites legales.

Además de su especialización en este procedimiento, Repara tu Deuda Abogados trabaja en la defensa de los derechos de los consumidores. Para ello, analiza contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas con el objetivo de detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones pertinentes.

Este matrimonio no se endeudó para vivir por encima de sus posibilidades, sino intentando mantener su hogar. Su caso demuestra que la Ley de Segunda Oportunidad puede devolver algo esencial a las familias atrapadas por las deudas: la capacidad de mirar al futuro sin que cada ingreso esté comprometido de antemano.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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