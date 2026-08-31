Linktour presentó su oferta de movilidad urbana en Ecomondo México

Linktour redefine la movilidad urbana sostenible en Ecomondo México - Linktour

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía inicia su expansión en el mercado latinoamericano con el despliegue de su estrategia de economía circular aplicada a vehículos eléctricos

México, 31 de agosto de 2026.- Linktour, empresa de movilidad eléctrica urbana, participó en Ecomondo México, evento celebrado del 14 al 16 de abril de 2026 en la Ciudad de México enfocado en tecnologías verdes y economía circular. Esta participación marcó el inicio de la expansión de la firma en el mercado de América Latina, con el objetivo de contribuir a la descarbonización del entorno urbano.



El eje central de la presentación fue el vehículo eléctrico ALUMI, desarrollado bajo el concepto de movilidad urbana. La arquitectura del vehículo emplea aluminio secundario reciclado para conformar estructuras de grado automotriz. Según los datos técnicos proporcionados por la compañía, el chasis de este modelo permite reducir el peso del vehículo entre un 10 % y un 30 %, lo que incrementa su autonomía eléctrica hasta en un 20 % manteniendo los estándares de seguridad.



Leon Zheng, vicepresidente de Ventas y Marketing de Linktour, declaró: "México es la puerta de entrada estratégica para el crecimiento de Linktour en la región. En Ecomondo, nuestra participación… nos permitió demostrar que el futuro de la movilidad urbana debe ser radicalmente sostenible desde su origen". El portavoz añadió: "No solo avanzamos el lanzamiento de una línea de EVs ligeros y eficientes; hicimos tangible nuestra visión de economía circular. A medida que las ciudades de LATAM aceleran su transición verde, seguimos buscando socios estratégicos —concesionarios, operadores de flotas y aliados institucionales— que compartan nuestra ambición de redefinir el ecosistema del transporte".



Durante Ecomondo México, la empresa también presentó su estrategia de integración en el mercado latinoamericano, orientada a consolidar alianzas B2B. Sus prioridades incluyen la colaboración con redes de concesionarios, la implementación de flotas corporativas y municipales que busquen mejorar sus indicadores ESG, y el desarrollo de soluciones logísticas urbanas de cero emisiones.



Los interesados en conocer las soluciones técnicas y el enfoque de ingeniería de la marca pudieron conocer el espacio habilitado en el Jalisco Hall E de Ecomondo México. El stand estuvo abierto los días 14 y 15 de abril de 11:00 am a 6:00 pm, y el 16 de abril de 11:00 am a 5:00 pm.

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