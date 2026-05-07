Loar Holdings Inc. informa resultados récord del primer trimestre de 2026 y revisa al alza sus previsiones

Resultados récord del primer trimestre de 2026 - Loar Holdings Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Loar Holdings arranca 2026 con resultados récord impulsados por el fuerte crecimiento de ventas y EBITDA, y mejora sus previsiones anuales ante la solidez de la demanda

Madrid, 7 de mayo de 2026.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (la "Compañía", "Loar", "nosotros" y "nuestro") informó resultados récord para el primer trimestre de 2026.



Primer trimestre de 2026



• Ventas netas de 156,1 millones de dólares, un aumento del 36,1 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior.



• Ingresos netos de 11,1 millones de dólares, frente a 15,3 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior, resultado principalmente de mayores intereses, mayor amortización no monetaria de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento no recurrente y no monetario del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering.



• Beneficio por acción diluido de 0,12 dólares frente a 0,16 dólares en el mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a mayores intereses, mayor amortización de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento no recurrente y no monetario del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering.



• EBITDA ajustado de 63,2 millones de dólares, un aumento del 46,6 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior.



• Margen de ingresos netos del 7,1 % frente al 13,4 % en el mismo trimestre del año anterior.



• El margen de EBITDA ajustado para el trimestre mejoró hasta el 40,5 % frente al 37,6 % del mismo trimestre del año anterior.



• Beneficio por acción ajustado de 0,34 dólares, un aumento del 21,4 % frente a 0,28 dólares en el mismo trimestre del año anterior.



"Loar tuvo un sólido inicio de año, con ventas netas, EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado alcanzando máximos históricos. Como resultado de estos resultados del primer trimestre, junto con una mayor evaluación de los pedidos hasta la fecha y considerando el contenido propietario de nuestra cartera, hemos incrementado nuestras previsiones para 2026", dijo Dirkson Charles, director ejecutivo y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de Loar Holdings. "Además, hemos seguido avanzando en el desarrollo y la certificación de nuevos productos, lo que refuerza nuestra confianza en que estamos bien posicionados para cumplir nuestras previsiones más altas para 2026", añadió el Sr. Charles.



Loar informó ventas netas trimestrales de 156,1 millones de dólares, un aumento de 41,4 millones de dólares o del 36,1 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De forma orgánica, las ventas netas aumentaron un 11,4 % o 13,0 millones de dólares, hasta 127,7 millones de dólares.



El beneficio neto del trimestre fue de 11,1 millones de dólares, una disminución de 4,2 millones de dólares en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La disminución del beneficio neto se debió principalmente a mayores gastos por intereses, mayor amortización de activos intangibles adquiridos y el reconocimiento del ajuste de inventario relacionado con las adquisiciones de LMB y Harper Engineering, parcialmente compensado por una menor provisión fiscal.



El EBITDA ajustado del trimestre fue de 63,2 millones de dólares, un aumento del 46,6 % o 20,1 millones de dólares en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El margen de EBITDA ajustado fue del 40,5 %, frente al 37,6 % del primer trimestre del año anterior. El aumento del margen de EBITDA ajustado se debió a la ejecución de impulsores estratégicos de valor y al impacto positivo del aumento de las ventas.



Previsión para el año completo 2026 - Revisada

"Nuestros sólidos pedidos y cartera indican una fortaleza continuada de la demanda durante el resto del año, y hemos ajustado nuestras previsiones en consecuencia", dijo Glenn D'Alessandro, tesorero y director financiero. "Además, se ha revisado el cálculo del beneficio por acción ajustado para excluir la amortización no monetaria de intangibles adquiridos. Como empresa con una estrategia de adquisiciones, se cree que este ajuste proporciona una visión más consistente de los resultado".



• Ventas netas - entre 645 millones y 655 millones de dólares, frente a la previsión anterior de entre 640 millones y 650 millones.



• Beneficio neto - entre 53 millones y 57 millones de dólares, frente a la previsión anterior de entre 59 millones y 63 millones.



• EBITDA ajustado - entre 257 millones y 262 millones de dólares, frente a la previsión anterior de entre 253 millones y 258 millones.



• Margen de EBITDA ajustado - aproximadamente del 40 %.



• Beneficio por acción diluido - entre 0,54 y 0,59 dólares, frente a la previsión anterior de entre 0,60 y 0,65 dólares.



• Margen de beneficio neto - aproximadamente del 8 %, frente al aproximadamente 9 % anterior.



• Beneficio por acción ajustado - entre 1,26 y 1,30 dólares, frente a la previsión anterior de entre 1,21 y 1,25 dólares.



• Gastos por intereses - aproximadamente 80 millones de dólares.



• Gastos por depreciación - aproximadamente 15 millones de dólares.



• Gastos por amortización - aproximadamente 65 millones de dólares.



• Supuestos de mercado - la previsión anual se basa en los siguientes supuestos:

o Crecimiento de doble dígito bajo en OEM de aviación comercial, jets ejecutivos y aviación general.

o Crecimiento de doble dígito bajo en el mercado de posventa de aviación comercial, jets ejecutivos y aviación general.

o Crecimiento de un dígito medio en defensa.



Conferencia de resultados

Se celebrará una conferencia telefónica a las 10:30 a.m., hora del Este, el 7 de mayo de 2026. Para participar telefónicamente, marcar +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Los participantes internacionales pueden encontrar una lista de números gratuitos aquí. También habrá un webcast de audio en directo disponible en el siguiente enlace, así como en la sección de inversores del sitio web de Loar Holdings: https://ir.loargroup.com. El webcast se archivará y estará disponible para su reproducción más tarde ese mismo día.



Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes especializados de aeroespacial y defensa que son esenciales para los sistemas actuales de aeronaves y de aeroespacial y defensa. Loar ha establecido relaciones con los principales fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel del sector aeroespacial y de defensa a nivel mundial.





Contacto

Emisor: Loar Holdings Inc.

Nombre contacto: Ian McKillop

Descripción contacto: Relaciones con Inversores en Loar Holdings Inc.

Teléfono de contacto: 914-909-1313