Longaniza de Graus; tradición, calidad y récord internacional bajo el respaldo de AVENTÍN, MELSA y MAELLA - Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de marzo

La tradición gastronómica aragonesa encuentra en la Longaniza de Graus uno de sus máximos exponentes de calidad y autenticidad. Este producto emblemático ha logrado mantener viva una elaboración artesanal que combina selección rigurosa de materias primas, saber hacer transmitido entre generaciones y un fuerte arraigo territorial. En este contexto, la Longaniza de Graus no solo destaca por su sabor y textura inconfundibles, sino también por el reconocimiento alcanzado gracias a su Fiesta de récord, convertida en escaparate internacional de una tradición que sigue creciendo con el respaldo de la Asociación y de las empresas AVENTÍN, MELSA y MAELLA.

Una tradición artesanal que preserva identidad y calidad

La Longaniza de Graus se elabora con más de un 70?carne de cerdo magra seleccionada, panceta y especias naturales, siguiendo procesos tradicionales que garantizan un equilibrio perfecto entre jugosidad y sabor. Esta metodología no responde a una tendencia pasajera. Representa un compromiso firme con la calidad certificada y con la conservación de un producto que forma parte del patrimonio gastronómico de Aragón.

Además, la Asociación de Fabricantes trabaja de manera coordinada para proteger la autenticidad del producto y reforzar su posicionamiento en el mercado nacional. AVENTÍN, MELSA y MAELLA aportan experiencia, innovación responsable y una visión compartida que prioriza la excelencia. Cada empresa mantiene su identidad propia, pero comparte estándares comunes que aseguran homogeneidad en calidad y respeto por la tradición.

El resultado es un producto reconocido por su forma característica de herradura y su sabor intenso, capaz de adaptarse tanto a recetas tradicionales como a propuestas culinarias contemporáneas. Por eso, la Longaniza de Graus continúa ampliando su presencia en distintos canales gastronómicos sin renunciar a su esencia artesanal.

La Fiesta de la Longaniza; un récord que proyecta prestigio internacional

La proyección mediática de la Longaniza de Graus alcanza su punto álgido durante la celebración anual de su Fiesta, declarada de Interés Turístico de Aragón. Este evento reúne a miles de personas y convierte la elaboración de la longaniza más larga del mundo en un símbolo de identidad colectiva y orgullo gastronómico.

El récord Guinness conseguido en distintas ediciones no es solo una cifra llamativa. Funciona como una herramienta de visibilidad que sitúa a la Longaniza de Graus en el mapa internacional y refuerza su reputación como producto singular. Durante la jornada, el último sábado del mes de julio, tradición, gastronomía y participación ciudadana se combinan en un ambiente festivo que consolida el vínculo entre productores y público.

“Defender la Longaniza de Graus es proteger una forma de entender la calidad y el trabajo bien hecho”, destacan desde la Asociación. Esta visión compartida impulsa nuevas acciones de promoción y asegura que la tradición continúe evolucionando sin perder autenticidad.

Con el respaldo de AVENTÍN, MELSA y MAELLA, la Longaniza de Graus reafirma así su papel como referente gastronómico y ejemplo de cómo tradición, calidad y proyección internacional pueden avanzar de la mano.

Contacto

Emisor: Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus

Contacto: Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus

Número de contacto: 614109680