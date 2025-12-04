"La luz como motor del aprendizaje en espacios educativos", por Normagrup - Normagrup

En los últimos años, el diseño de los espacios educativos se encuentra en tela de juicio. Las metodologías de enseñanza han evolucionado para ofrecer una experiencia educativa experimental, adaptativa y bidireccional, sin embargo, la realidad es que muchas de las aulas continúan sin adaptar el entorno a esta nueva experiencia, ofreciendo espacios rígidos y homogéneos

Oviedo, 4 de diciembre.- La neuroarquitectura, como una disciplina que integra los avances de la neurociencia en el diseño arquitectónico, investiga como crear espacios entendiendo la manera en que el cerebro percibe, procesa y responde a los estímulos del entorno, ayudando así a crear espacios enriquecidos para potenciar el bienestar, el aprendizaje activo, la creatividad y la interacción social entre otros aspectos.



La Guía de iluminación para espacios educativos, publicada por Normagrup, es una herramienta desarrollada para ayudar a comprender cómo abordar la iluminación, no solo desde un punto de vista funcional y de cumplimiento normativo, sino teniendo en cuenta estrategias lumínicas que ayuden a enriquecer y hacer más inclusivos estos espacios.



El papel de la luz en la experiencia educativa

El proceso cognitivo está fuertemente influido por el estado emocional y la iluminación tiene una profunda conexión: la combinación de nivel de iluminación y temperatura de color elegida puede estimular la curiosidad, la calma o la colaboración. Estudios científicos muestran como altos niveles de iluminación acompañados de una temperatura de color fría estimulan el rendimiento cognitivo, afectan positivamente la atención y la memoria de trabajo, sin embargo, una situación mantenida de estos estímulos conlleva una sobrecarga en el procesamiento sensorial, interfiriendo en la capacidad de mantener la atención de manera efectiva, provocando estrés y fatiga visual. Es imprescindible, por tanto, tener una estrategia clara de iluminación que mejore la habitabilidad de los espacios.



Entender el uso de las diferentes áreas que conforman esta nueva topografía educativa, permitirá definir una identidad lumínica específica para cada una y diseñar las transiciones entre zonas que requieran distintos estímulos sensoriales:



• Luz neutra y difusa para talleres y actividades experimentales, evitando sombras que entorpezcan la manipulación.



• Iluminación cálida e indirecta en zonas de lectura o reflexión, que aportan privacidad y calma.



• Juegos de acentuación y jerarquías lumínicas en auditorios o áreas expositivas, que refuerzan la comunicación visual y oral.



Iluminación para el cuidado integral de las personas

Incorporar criterios de Iluminación saludable, teniendo en cuenta los efectos visuales y no-visuales de la iluminación sobre el ser humano, mejora las condiciones ambientales creando espacios orientados al cuidado de la comunidad educativa (formada por alumnos, profesores, familias y otros profesionales). Normagrup incorpora tres principios clave en las soluciones de iluminación para asegurar la aplicación de estos criterios:



1. Alto confort visual: reduciendo el deslumbramiento, causante de efectos nocivos sobre la salud como son la fatiga, la falta de concentración o el aumento de la sensación de estrés, ofreciendo soluciones ópticas de alto nivel de apantallamiento y control lumínico a través de multi-reflectores que permiten mantener un bajo índice de deslumbramiento (UGR: Unified Glare Rating). El deslumbramiento constituye un elemento clave en el diseño y la selección de soluciones lumínicas.



2. Protección frente a riesgos fotobiológicos ("Blue Light Hazard"): este efecto está asociada al cansancio y el estrés visual, así como a daños en la retina y la formación de cataratas, entre otros. Estos efectos tienen un mayor impacto en niños, cuyo sistema visual se encuentra aún en desarrollo. El uso de soluciones lumínicas exentas de riesgo, en cumplimiento de la norma europea de seguridad EN 62471, que analiza el potencial peligro fotobiológico de las luminarias, es clave en los espacios educativos, para proteger de potenciales lesiones oculares o dermatológicas.



3. Soluciones sin parpadeo (Flicker-free): se conoce como efecto "flicker" al parpadeo imperceptible de la luz artificial, que puede generar cansancio, dolor de cabeza o estrés, así como efectos aún más intensos en usuarios especialmente sensibles y niños. Por ello, es importante dotar a los espacios de soluciones que cumplan con indicadores específicos, como el parpadeo de corta duración (Pst LM) inferior a 1.00 y el parámetro utilizado para cuantificar el efecto estroboscópico (SVM) inferior a 0.4



Conexión con la naturaleza: Iluminación y biofilia

En el marco de diseño biofílico la iluminación diurna y eléctrica favorecen la naturalización de los espacios interiores planteando estrategias como:



• Maximizar la iluminación natural y optimizar la interacción con la iluminación eléctrica calibrándola a través de sensores de luminosidad;



• Uso de iluminación difusa y dinámica, que permita modificar la intensidad y la temperatura de color, generando una mayor conexión con el entorno al simular ritmos solares naturales.



Es sabido que el reloj biológico de los seres humanos está estrechamente vinculado a la luz natural, que regula los ritmos circadianos. Alterar esta sincronización puede afectar la atención, el descanso, a la regulación hormonal. Por ello, la combinación de luz natural con sistemas de iluminación biodinámica se convierte en una de las bases de la neuroarquitectura aplicada. A través de variaciones automáticas en la intensidad y la temperatura de color, se favorece la sincronización biológica, conectando los espacios interiores con el dinamismo de la luz solar.



Por este motivo, Normagrup incorpora la tecnología SALUZ, una patente registrada fruto de la investigación conjunta de Normagrup LAB y el Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Una propuesta innovadora que reproduce las características de la luz natural para generar ambientes saludables y confortables. SALUZ ajusta la luz artificial a los ritmos biológicos de los estudiantes, estimulando la producción de hormonas como el cortisol, la dopamina, la serotonina.



La importancia del alumbrado de emergencia

Por último, pero no menos importante, cabe destacar que en un entorno educativo la iluminación también cumple una función esencial en situaciones críticas. El alumbrado de emergencia, ya sea antipánico, de evacuación o de señalización, debe integrarse en el proyecto arquitectónico con la misma atención que el resto de soluciones, asegurando una correcta orientación y evacuación en caso necesario. Normagrup diseña luminarias que combinan tecnología, autonomía y facilidad de mantenimiento, garantizando entornos seguros y confiables.



"Entendemos que la iluminación está estrechamente vinculada con la experiencia educativa y se convierte en una herramienta para fomentar la autonomía del estudiante, la estimulación sensorial, emocional y cognitiva, comprometiéndose con la creación de entornos seguros, saludables y respetuosos con el medioambiente. Es por este motivo que la planificación lumínica requiere una visión integradora y profesional que considere un equilibrio entre estimulación y confort, flexibilidad y eficiencia, permitiendo ajustar los parámetros a la experiencia deseada", explica Raquel Quevedo, Directora de Estrategia de Prescripción de Normagrup.







