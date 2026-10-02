De Macael al mundo: TINO Stone & Surface celebra 45 años de historia en la arquitectura internacional

Antonio V. Carrillo, Ángeles Muñoz y Antonio V. Consentino - Elizabeth Fernández

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, nacida en Macael (Almería) y vinculada desde sus inicios al desarrollo de Marbella, conmemora su aniversario presentando la transformación de su fábrica, nuevas herramientas para profesionales y materiales que refuerzan su apuesta por la innovación

Marbella, 2 de octubre de 2026.- TINO Stone & Surface ha celebrado esta tarde su 45 aniversario en su showroom de Puerto Banús. El encuentro ha reunido a cerca de 500 personas, entre personalidades, arquitectos, interioristas, constructores, promotores, clientes y colaboradores que han acompañado a la empresa durante más de cuatro décadas.



Lejos de plantear la cita como una mirada al pasado, la compañía la ha convertido en el escaparate de su transformación. En el marco del aniversario ha presentado la renovación integral de su fábrica en Macael, una nueva herramienta digital para profesionales y cuatro nuevos materiales, además de su modelo de trabajo como partner técnico en revestimientos, con soluciones personalizadas y acompañamiento experto en cada fase del proyecto.



De Macael a Marbella: una visión que se adelantó a su tiempo

La historia de TINO Stone & Surface comienza en Macael (Almería), una de las cunas de la piedra natural en Europa, donde el mármol forma parte de la identidad del territorio. Allí aprendió el oficio Antonio Valdés, fundador de la compañía y primera generación de la familia. Después lo trasladó a Marbella, donde vio que la arquitectura residencial de primer nivel que empezaba a levantarse en la ciudad necesitaba materiales capaces de aportar valor real a cada proyecto.



Desde entonces, la empresa ha evolucionado del tratamiento artesanal del material a las soluciones técnicas a medida, con presencia en proyectos emblemáticos de todo el mundo. Entre ellos figuran la Mezquita de Madrid, la Torre Triana de Sevilla, el hotel Bulgari de Londres y la Gran Mezquita de Argel, además de obras en Miami, República Dominicana, China, Oriente Medio y Marruecos.



Tecnología y capital humano preparados para el futuro

Uno de los ejes principales de esta transformación es la renovación integral de la fábrica de Macael, cuya puesta en marcha está prevista en los próximos meses. El proyecto incorpora maquinaria de tecnología avanzada orientada a mejorar la capacidad productiva y la precisión de los procesos, al tiempo que optimiza la eficiencia energética.



La transformación industrial se acompaña de una evolución del equipo: profesionales con experiencia contrastada junto a la incorporación de nuevo talento técnico, con el objetivo de reforzar el conocimiento, la capacidad de respuesta y la continuidad generacional de la compañía.



"Vivimos un momento de transformación y tenemos que apostar por ello. Creemos que innovar no es cambiar quiénes somos, sino evolucionar sin perder nuestra esencia. La nueva fábrica, la nueva herramienta digital y el talento que se incorpora al equipo son nuestra forma de devolver la confianza de estos 45 años", ha señalado Antonio Valdés Carrillo, segunda generación de la empresa familiar.



Innovación en el sector de los revestimientos en piedra natural y los ultracompactos customizables

En el marco del aniversario, TINO Stone & Surface presenta también una nueva herramienta digital en su página web para profesionales de la arquitectura y el interiorismo. La solución permite consultar materiales y recursos técnicos y utilizarlos en la visualización y definición de los proyectos desde sus primeras fases.



La herramienta responde a una de las singularidades de la piedra natural: cada bloque es único y presenta vetas, tonalidades y dimensiones propias. El objetivo es acercar al prescriptor información útil sobre el material y facilitar la conexión entre la intención de diseño y su ejecución técnica.



La celebración sirve asimismo para mostrar nuevas incorporaciones al catálogo de la compañía: Rojo Lepanto, Silver Root, Calacatta Viola y Onix Esmeralda. Los materiales forman parte de una propuesta que combina piedra natural, soluciones técnicas y ultracompactos customizables para responder a las necesidades específicas de cada proyecto.



TINO plantea su papel más allá del suministro de material: como partner técnico en revestimientos, acompaña a arquitectos, interioristas, constructores y promotores desde la selección y definición de la solución hasta su ejecución final.



Crecer desde el origen, con vocación internacional

Con 45 años de trayectoria, TINO Stone & Surface afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidar su crecimiento internacional y reforzar su posicionamiento en piedra natural de alta gama y ultracompactos customizables. La compañía quiere trasladar a proyectos de arquitectura e interiorismo cada vez más exigentes el conocimiento acumulado durante más de cuatro décadas, combinando material, tecnología, diseño y capacidad técnica.



"Nuestro objetivo para los próximos años es seguir creciendo internacionalmente y situar a TINO entre las compañías de referencia mundial en piedra natural de alta gama. Tenemos el conocimiento, la capacidad técnica y una trayectoria de 45 años, pero también una enorme ambición por seguir evolucionando. Queremos crecer manteniendo aquello que nos ha traído hasta aquí: el conocimiento del material, la excelencia en cada proyecto y nuestra forma de trabajar junto a arquitectos, interioristas y clientes", afirma Salvador González, CEO de TINO Stone & Surface.



Sobre TINO Stone & Surface

TINO Stone & Surface es una compañía especializada en piedra natural y soluciones a medida para arquitectura e interiorismo. Fundada en 1981 en Macael (Almería), tiene su sede comercial y showroom en Marbella, Málaga. Ha desarrollado proyectos en España, Europa, América, Asia y Oriente Medio, desde la selección del material en cantera hasta su instalación final. Es titular de la tecnología patentada STONESIZE ultralight stone panels y cuenta con una línea propia de mobiliario, BEONIT ultralight stone furniture.

Contacto

Emisor: TINO Stone & Surface

Nombre contacto: TEBA SILES

Descripción contacto: MN COMUNICACIÓN

Teléfono de contacto: +34 696 321 130