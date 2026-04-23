Una madre de dos hijas, alumna de Zona Ecom Academy, supera los 50.000€ desde casa con su tienda online IA

Entrega de Premios Evento Zona Ecom Academy Modificada con IA - Zona Ecom Academy

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 23 de abril de 2026. - El caso de Belén muestra cómo personas sin experiencia previa están creando tiendas online con inteligencia artificial y generando ingresos desde casa con un modelo de negocio flexible

La historia de Belén representa una de las situaciones más comunes en el contexto actual: personas que buscan una alternativa real para generar ingresos desde casa sin renunciar a conciliar su vida laboral y personal.



Este tipo de casos está despertando un creciente interés entre personas que buscan alternativas reales para generar ingresos online sin depender de modelos tradicionales.



Con 26 años, dos hijas pequeñas y sin experiencia previa en ecommerce ni en negocios digitales, decidió dar un paso diferente y formarse en la creación de tiendas online con inteligencia artificial.



Empezó la formación en un momento especialmente exigente: su hija pequeña tenía solo 3 semanas de vida y la mayor apenas 22 meses. De hecho, gran parte del proceso lo vivió literalmente formándose con su hija en brazos.



Su situación no era la más sencilla. Como muchas personas, disponía de poco tiempo al día y tenía responsabilidades familiares que hacían difícil plantearse un modelo de negocio tradicional o un cambio laboral convencional.



Sin embargo, tras comenzar su formación, en apenas tres semanas consiguió lanzar su primera campaña, generando sus primeras ventas desde el inicio.



Hoy, un año más tarde, con sus hijas de 1 y 3 años, ha superado los 50.000€ en ventas con su tienda online con inteligencia artificial, gestionando su negocio desde casa mientras cuida de sus hijas y dedicando entre una y dos horas al día, normalmente en los momentos en los que dispone de más tiempo personal.



Más allá de los resultados económicos, su caso destaca especialmente por el cambio en su estilo de vida. Belén ha conseguido organizar su tiempo para seguir presente en la vida de sus hijas mientras desarrolla una fuente de ingresos propia, mejorando además la situación de su entorno familiar y generando nuevas oportunidades para el futuro de sus hijas.



Según explica, uno de los factores clave fue contar con acompañamiento durante el proceso por parte de sus mentores de Zona Ecom Academy, evitando errores habituales y acelerando la puesta en marcha de su tienda online.



Casos como el suyo están impulsando el crecimiento de las búsquedas relacionadas con opiniones sobre Zona Ecom Academy y modelos de tiendas online con inteligencia artificial, donde cada vez más personas intentan entender cómo funcionan realmente antes de dar el paso.



Su entrevista completa puede verse aquí:

https://youtu.be/jH8bymkjzjo



Más información y opiniones reales de Zona Ecom Academy:

https://zonaecom.com/opiniones/



El crecimiento de este tipo de historias refleja una tendencia cada vez más visible: personas sin experiencia previa que están utilizando la inteligencia artificial para construir negocios digitales desde casa y transformar su estilo de vida.







Contacto

Nombre contacto: Jorge Pinazo

Descripción contacto: Fundador Zona Ecom Academy

Teléfono de contacto: 603952260





Imágenes

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Autor: Zona Ecom Academy