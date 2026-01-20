Madrid y Cataluña cierran 2025 liderando el sistema CAE, que triplica su volumen de ahorros en solo un año

Comunidades líderes en solicitudes de CAE en 2025 - Delcae

MADRID, 20 Ene.

El Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) ha consolidado su éxito en España tras un 2025 de crecimiento exponencial. Según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el ahorro solicitado a través de este sistema en el último año 2025 alcanzó los 5.790 GWh, lo que supone triplicar los 1.900 GWh solicitados en 2024. Madrid y Cataluña lideran el ranking que comunidades con más solicitudes

Desde la puesta en marcha de los CAE, España acumula un total de 7.710 GWh de ahorro energético. El sistema ha gestionado 4.624 solicitudes de emisiones, dato que confirma que el mercado de la eficiencia energética es ya una realidad plenamente operativa.



El informe de cierre de ejercicio del MITECO revela una clara hegemonía de los grandes núcleos económicos. La Comunidad de Madrid lidera el país con 1.150 GWh solicitados en 2025 (frente a los 602,4 GWh de 2024). Le sigue Cataluña, que ha pasado de los 228,3 GWh de 2024 a 750,5 GWh en 2025, y Castilla y León, que destaca por su capilaridad con 979 solicitudes y un ahorro de 620,3 GWh. Por su parte, Galicia registra 335,7 GWh, consolidando proyectos clave en su tejido productivo.



En contraste, el informe señala a las comunidades que cierran el ranking: Extremadura, Islas Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Los expertos de Delcae coinciden en que estas regiones, junto con zonas de fuerte peso agrícola, tienen un potencial estratégico infrautilizado. El sistema CAE representa una oportunidad crítica para estas áreas, permitiendo financiar la eficiencia en regadíos, plantas hoteleras y pequeñas industrias agroalimentarias que aún no han dado el salto masivo al sistema.



Ante este escenario de crecimiento sólido, pero desigual, Elena González, presidenta de la Asociación de Sujetos Delegados para los Certificados de Ahorro Energético (ASDAE) y consejera delegada de Delcae, destaca el éxito del modelo, pero señala el camino que queda por recorrer: "En 2025 se ha demostrado que el mercado CAE está funcionando a buen ritmo y que la industria ha entendido cómo monetizar su eficiencia. Madrid y Cataluña están marcando el paso, pero no hay que conformarse con un ahorro concentrado", afirma González.



La CEO de Delcae hace especial hincapié en la necesidad de ampliar el alcance: "Nuestro objetivo para 2026 debe ser la extensión del sistema a pymes y sector residencial. Cualquier ciudadano que mejore el aislamiento de su vivienda, por ejemplo, debe saber que sus ahorros tienen un valor económico directo".



El sistema CAE no es solo una herramienta medioambiental, sino un motor económico. Con la cotización actual del ahorro energético, se estima que esta actividad podría movilizar más de 33.000 millones de euros en inversiones de eficiencia energética en toda España hasta 2030.



