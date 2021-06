Majorel adquiere junokai, consultora líder en experiencia del cliente en la región de habla alemana

La adquisición fortalece aún más las capacidades de consultoría CX de Majorel y apoya sus planes de crecimiento en EMEA

MADRID, 2 Jun.

Majorel, proveedor líder de servicios integrales de experiencia del cliente (CX) y BPO para algunas de las marcas más respetadas del mundo, ha anunciado hoy la adquisición de junokai, una consultora de servicios CX líder en Alemania y con sede en Berlín.

"Esta adquisición es un importante primer paso en nuestra estrategia de expansión para establecer un negocio de consultoría CX digital en Europa, Oriente Próximo y África", afirma Mark Maass, vicepresidente ejecutivo de Estrategias, Fusiones y Adquisiciones de Majorel.

"junokai combina experiencia de consultoría de primera clase con una sólida experiencia operativa y excelente reputación en el mercado. Todo esto, unido a la tecnología y al profundo conocimiento de la industria de Majorel, nos permitirá ofrecer a nuestros clientes un servicio innovador de consultoría CX a un nivel totalmente diferente", añade Maass.

junokai es un socio solvente para aquellas empresas europeas inmersas en el desarrollo e implementación de estrategias de experiencia de cliente digital. Con su cartera de consultoría integral alineada a lo largo de todo el customer journey, junokai apoya a empresas en todo tipo de sectores industriales, incluidos la tecnología, servicios bancarios y financieros y telecomunicaciones.

Henning Ahlert, fundador y director ejecutivo de junokai declara: "Desde su fundación en 2013, el equipo de junokai ha logrado crear una empresa de consultoría relevante en el sector de la atención al cliente, un sector creciente y en proceso de transformación digital. Ahora es el momento para un nuevo paso adelante que nos proporcionará oportunidades de emprender, nuevos proyectos, expansión internacional y perspectivas de desarrollo para nuestros empleados".

"Junto a mis copropietarios y partners de junokai Jonas Leismann y Felix Prömel, hemos encontrado en Majorel un socio que comparte nuestra perspectiva de mercado y su posterior desarrollo". Estamos entusiasmados de formar parte de un sólido equipo de asesoramiento y de seguir dando forma al futuro del servicio al cliente como parte del grupo Majorel bajo la marca junokai", concluye Ahlert.

junokai complementa los servicios de consultoría de Majorel en las áreas de optimización de procesos, implementación y consultoría tecnológica y diseño organizacional. La nueva unidad de consultoría se alineará de manera óptima como partner de clientes de una amplia gama de industrias y en todos los aspectos relacionados con la transformación digital del servicio al cliente, de manera integral y a través de las fronteras nacionales.

El negocio de consultoría en la región de habla alemana continuará operando bajo la marca junokai y actuará como una unidad independiente en el mercado. Al mismo tiempo, la empresa apoyará la concepción e implementación de complejos y transformadores partnerships dentro del negocio principal de Majorel.

Sobre junokai

junokai es una empresa de consultoría con sede en Berlín que apoya a clientes de diferentes industrias en todas las áreas de servicio al cliente. junokai fue fundada en 2013 por gerentes experimentados con una amplia experiencia profesional en ventas, marketing y servicio al cliente. El pilar estratégico de la empresa es su experiencia operativa y su enfoque en las áreas de experiencia del cliente (CX), servicio al cliente y ventas. Para obtener más información sobre junokai, visite: www.junokai.de

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano, tecnología avanzada y un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, Soluciones BPO, Marketing Digital, Servicios de gestión y moderación de contenidos y consultoría en experiencia de cliente y analítica. La presencia global de Majorel comprende actualmente 31 países, 60.000 empleados, más de 110 ubicaciones (incluidos 17 centros multilingües y 6 Laboratorios Digitales) y presta servicios en más de 60 idiomas. Todo ello respaldado por capacidades de entrega súper ágiles y flexibles entre las que se incluyen el lugar de trabajo virtual de Majorel. Para obtener más información sobre Majorel, visite: www.majorel.com

