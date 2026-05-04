Manager in Motion se une a la red global IXPA y refuerza el interim management en España y Portugal - Manager in Motion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026. - Manager in Motion, consultora ejecutiva especializada en interim management con operaciones en España y Portugal, ha anunciado su incorporación a IXPA – Global Executive Solutions, red internacional presente en los cinco continentes. El acuerdo convierte a Manager in Motion en el socio de referencia de IXPA en el mercado ibérico y amplía la capacidad de ambas organizaciones para gestionar misiones de interim management de alto impacto a escala internacional.

El interim management —la incorporación temporal de directivos senior para pilotar momentos críticos de las organizaciones— gana peso como palanca estratégica en España y Portugal. Procesos de reestructuración, transformación operativa, vacantes directivas no planificadas, integraciones post-fusión o proyectos de expansión internacional son algunos de los escenarios donde este modelo de interim management demuestra su valor diferencial.

Harald Wachenfeld, de IXPA, explicó que la elección de Manager in Motion como socio en Iberia responde a su presencia consolidada en ambos mercados, su bolsa propia de directivos y su historial de proyectos en la región. Arnaud Quétin, CEO de Manager in Motion, apuntó que la alianza refuerza la propuesta de valor de la firma: "Ahora desde Manager in Motion se da respuesta tanto a necesidades locales en España y Portugal como a proyectos que requieren coordinación entre varios países, con el respaldo de una red verdaderamente global."

El acuerdo también potencia el posicionamiento de IXPA en el sur de Europa, una zona donde la demanda de liderazgo ejecutivo flexible y de despliegue rápido no ha dejado de crecer.

Sobre IXPA

Red internacional de firmas de interim management especializada en misiones críticas para el negocio en niveles de dirección ejecutiva, con socios en los cinco continentes.

Sobre Manager in Motion

Firma especializada en interim management en España y Portugal que incorpora directivos senior a organizaciones en procesos de cambio, transición o mejora del rendimiento.

Manager in Motion colabora con empresas en toda España y Portugal cuando se necesita un impulso inmediato o liderazgo experto para un reto específico: contact@managerinmotion.eu.

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