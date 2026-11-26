Manifestación de Valor Electrónica: qué deben revisar las empresas IMMEX rumbo a 2027 - APCE

(Información remitida por la empresa firmante)

El calendario oficial fija el 1 de enero de 2027 para la transmisión en las importaciones temporales sujetas a esta obligación. El reto para las empresas manufactureras es poder respaldar el valor que declaran en aduana.

Tijuana, Baja California, 26 de noviembre de 2026. Una factura no siempre explica por completo el valor declarado de una mercancía, tal y como señala APCE. En las empresas IMMEX, por ejemplo, puede haber materiales enviados por un corporativo extranjero sin que exista una compraventa tradicional. También puede haber gastos de transporte que deben revisarse para determinar si forman parte del valor en aduana.

La resolución publicada el 23 de noviembre en el Diario Oficial establece el 1 de enero de 2027 para comenzar a transmitir electrónicamente la Manifestación de Valor en las importaciones temporales a las que corresponda esta obligación. Para las importaciones definitivas, la fecha es el 15 de enero.

La Manifestación de Valor ya existía. Con la transmisión electrónica, el importador deberá transmitir el formato E2 con la información y los documentos de respaldo, declarar el e-document correspondiente en el pedimento y conservar el formato y sus anexos en documento digital.

El dato que falta puede estar en otra área

El departamento de compras maneja los acuerdos con los proveedores, mientras que finanzas tiene información sobre pagos y costos. Logística cuenta con los datos de transporte y seguros.

El área de comercio exterior necesita reunir esa información y comprobar que sea consistente con el valor declarado en aduana.

El verdadero reto no es transmitir un documento electrónico, sino asegurar que la organización cuenta con información confiable para respaldarlo, explica Sandra Maldonado, fundadora y directora de APCE.

Un caso que requiere atención es el flete. Para determinar su tratamiento en el valor en aduana, la empresa necesita revisar las condiciones de compraventa, qué tramo cubre el transporte, quién asume el costo y si este ya está incluido en el precio de la mercancía. Así puede detectar gastos omitidos o considerados dos veces.

Cómo comprobar si la empresa está preparada

El primer paso es distinguir los tipos de importación que realiza la empresa y revisar cuáles están sujetos a la transmisión, considerando las excepciones y facilidades aplicables. En cada caso, necesita identificar cómo determinó el valor declarado y qué documentos lo respaldan.

Esta revisión cobra especial importancia en las operaciones entre empresas relacionadas, con mercancías en consignación o con activos fijos. También conviene identificar pagos indirectos, regalías y otros conceptos que puedan intervenir en el valor declarado, aunque no aparezcan en la factura.

Después hay que acordar quién proporciona y quién valida las facturas, contratos, órdenes de compra, comprobantes de pago y datos de transporte que correspondan a cada operación.

También debe quedar claro cuándo recibe esa información el área de comercio exterior y cómo se coordina con la agencia aduanal. Como señala Dinorah Navarro, directora de operaciones de APCE: La responsabilidad del cumplimiento no desaparece por delegar la transmisión a un tercero.

Por último, conviene seleccionar operaciones reales de distintos tipos y recorrer el proceso completo. La prueba debe mostrar si los documentos llegan a tiempo, si sus datos son consistentes y si la empresa puede preparar el formato E2 y conservar el expediente digital.

Si la prueba muestra diferencias, conviene distinguir si faltan documentos, si no está claro quién debe validar la información o si el problema está en el procedimiento o en el sistema. A partir de ahí, la empresa puede asignar responsables y fechas para corregirlo.

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