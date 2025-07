La marca deportiva mundial U.S. Polo Assn. se lanza en Brasil con el Grupo Pasquini

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza marca un nuevo y emocionante capítulo en el viaje internacional de la marca

Madrid, 2 de julio de 2025.- A medida que U.S. Polo Assn. continúa expandiendo su multimillonaria presencia global, Brasil marca un nuevo y emocionante capítulo en el viaje internacional de la marca. Con su vibrante paisaje comercial y su arraigada pasión por la moda, Brasil ofrece un encaje natural para la auténtica conexión de U.S. Polo Assn. con el deporte del polo. La colección de debut en Brasil mostrará estilos atemporales y versátiles tanto para hombre como para mujer, diseñados para honrar la herencia del deporte mientras se adopta un enfoque moderno y accesible de la moda.



"El lanzamiento de U.S. Polo Assn. en Brasil, uno de los mercados más grandes e influyentes de América Latina, es un hito significativo para nuestra marca global", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, que gestiona y comercializa la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. "Con el fuerte liderazgo del Grupo Pasquini y su experiencia en el panorama de la moda brasileña, confiamos en construir una presencia exitosa a largo plazo en la region".



El Grupo Pasquini, con sede en Santa Catarina y conocido por su legado de 30 años en la moda brasileña, supervisará el despliegue multicanal de U.S. Polo Assn. en todo el país. La probada experiencia del grupo en moda masculina y distribución multimarca será clave para desarrollar una fuerte presencia minorista a través de una combinación de cuentas mayoristas, tiendas propias, comercio electrónico y plataformas de mercado.



"U.S. Polo Assn. encaja perfectamente en nuestro plan estratégico de crecimiento", dijo Raritom Pasquini, Fundador y Presidente del Grupo Pasquini. "La marca aporta autenticidad, atractivo global y una poderosa historia enraizada en el deporte, que resonará con fuerza entre los consumidores brasileños".



"Estamos encantados de ampliar nuestra cartera con una marca de estilo de vida que comparte nuestros valores de calidad, accesibilidad e innovación", añadió Pasquini.



Como parte de la celebración del lanzamiento, el 2 de julio de 2025 se celebrará un evento exclusivo al que sólo se podrá asistir por invitación en el Rosewood São Paulo. Los invitados podrán echar un primer vistazo a la colección y disfrutar de un programa que combina moda, arte y música. Destaca una mesa redonda sobre las tendencias de la moda y los negocios en Brasil y una activación artística en directo a cargo de la artista local Polly. También habrá actuaciones musicales en directo para celebrar la ocasión al más puro estilo brasileño.



El Grupo Pasquini tiene previsto abrir tiendas en las principales ciudades, como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis y Porto Alegre, con el apoyo de una sólida estrategia minorista omnicanal destinada a ofrecer una experiencia de marca sin fisuras a los consumidores de todo el país.



Este lanzamiento marca otro paso importante para U.S. Polo Assn., ya que la marca sigue construyendo su historia de éxito mundial y llevando el espíritu del deporte del polo a los aficionados y consumidores de más de 190 países.



Sobre U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.



U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros muchos medios de comunicación destacados de todo el mundo.



Más información en: @uspoloassn.



Sobre GRUPO PASQUINI

Con más de 30 años de experiencia en la industria de la moda, el Grupo Pasquini es uno de los principales actores del mercado brasileño, con una cartera que incluye marcas bien establecidas como Acostamento, ACT e Inblanche. Con sede en Santa Catarina, el grupo opera una fábrica propia de 16.000 m y tiene una fuerte presencia multicanal - incluyendo más de 4.000 socios minoristas multimarca, tiendas propias, comercio electrónico y una creciente red de franquicias. En 2025, Grupo Pasquini se convirtió en el socio oficial de U.S. Polo Assn. en Brasil, reforzando aún más su posición en el accesible segmento de la moda premium. El grupo se rige por tres pilares fundamentales: innovación, eficiencia operativa y expansión estructurada. Más información: www.grupopasquini.com.







