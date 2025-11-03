Market Logic Software y Euromonitor integran datos para ofrecer insights impulsados por IA a sus clientes

(Información remitida por la empresa firmante)

Alemania, 3 de noviembre de 2025.-

Market Logic Software anuncia una integración estratégica con Euromonitor International para ofrecer acceso directo a su inteligencia de mercado a través de la plataforma DeepSights™, impulsada por IA

Market Logic Software, un proveedor líder de soluciones de gestión de insights, se enorgullece en anunciar una integración estratégica con Euromonitor International, una empresa global de análisis de datos. Esta colaboración permitirá que los clientes compartidos accedan sin interrupciones a la inteligencia de mercado incomparable de Euromonitor a través de DeepSights™, la plataforma de IA para insights de Market Logic. La integración proporcionará una experiencia integral y optimizada para las empresas que buscan crecimiento.



Market Logic cuenta con más de una década de experiencia en la entrega de soluciones que permiten a las empresas centralizar y aprovechar eficazmente sus conocimientos sobre consumidores y mercados. Al integrar directamente el amplio contenido de investigación e inteligencia de mercado de Euromonitor en DeepSights, los clientes compartidos ahora se beneficiarán de una experiencia de gestión de insights más unificada y eficiente, impulsada por la inteligencia artificial.



"Estamos entusiasmados de profundizar nuestra colaboración continua con Euromonitor", dijo Olaf Lenzmann, director de Innovación y Producto en Market Logic Software. "Esta integración permite que nuestros clientes comunes accedan a los valiosos datos de Euromonitor dentro de nuestras plataformas, lo que facilita procesos de toma de decisiones más rápidos y mejor informados. Juntos, estamos empoderando a las empresas para navegar mercados complejos con una claridad y confianza sin precedentes".



Con esta integración, los clientes pueden acceder a los informes de Euromonitor directamente desde DeepSights, eliminando la necesidad de alternar entre múltiples sistemas. La integración también facilita un proceso de ingestión de datos más fluido, garantizando que los datos más relevantes y actualizados de Euromonitor estén disponibles de inmediato para el análisis y la toma de decisiones.



"Esta asociación crea una ventaja estratégica para nuestros clientes compartidos, empoderándolos al hacer que nuestros insights sean accesibles a través de múltiples plataformas y entornos compatibles con IA", señaló Oliver Vera, vicepresidente global de Alianzas en Euromonitor International. "Al integrarnos con Market Logic, estamos consolidando nuestra posición como el primer recurso para las organizaciones que buscan crecimiento, permitiendo a los clientes desbloquear nuevas oportunidades a través de insights basados en datos".



Esta integración se basa en el amplio ecosistema de asociaciones estratégicas de Market Logic, que mejora la capacidad de los equipos de investigación de mercados para colaborar y compartir insights de alto impacto en toda la organización. Con toda la inteligencia de mercado relevante alojada en un solo lugar, los equipos pueden mantenerse por delante de la competencia mediante estrategias cohesionadas y una mayor rapidez de salida al mercado.



Acerca de Market Logic Software

Market Logic es el proveedor líder de soluciones SaaS para inteligencia de mercado y gestión de insights. Impulsada por la tecnología de IA especializada DeepSights™, su plataforma permite a los equipos de insights y a los responsables de decisiones empresariales convertir insights confiables en impacto empresarial a escala y velocidad. La firma ha ayudado a cientos de marcas enfocadas en el consumidor en todo el mundo a transformarse en negocios impulsados por insights. Líderes del mercado como Unilever, Vodafone, Bayer y Tesco impulsan la innovación y toman decisiones de mercado más inteligentes con el apoyo de Market Logic. Más información en https://marketlogicsoftware.com/.



Acerca de Euromonitor International

Euromonitor International es líder mundial en análisis de datos e investigación sobre mercados, industrias, economías y consumidores. Ofrece información y datos verdaderamente globales sobre miles de productos y servicios para ayudar a los clientes a descubrir mundos de oportunidad, y es el destino principal para las organizaciones que buscan crecimiento.



Con su orientación, los clientes pueden tomar decisiones audaces y estratégicas con confianza.

Cuenta con 16 oficinas en todo el mundo, con más de 1.000 analistas que cubren 210 países y el 99,9 % de los consumidores globales, utilizando las técnicas más recientes de ciencia de datos e investigación de mercados para ayudar a los clientes a comprender los mercados globales. Más información en: Euromonitor.com.







Emisor: Directora de Marketing (CMO) de Market Logic Software

Contacto

Nombre contacto: Daniela Zuin

Teléfono de contacto: +44 7799 113040



