El marketing de 2027 mira al negocio: comunidades, inteligencia artificial y nuevas formas de conectar - Top Community

(Información remitida por la empresa firmante)

Top Community 2026 reúne en Ibiza a responsables de marketing, especialistas en tecnología y creadores para analizar cómo será el marketing del futuro.

Ibiza, 5 de noviembre de 2026.- La industria del marketing está afrontando un enorme cambio de prioridades. La multiplicación de canales y formatos ha ampliado la fragmentación y saturación del consumidor. El debate ha evolucionado de planteamientos del S XX como cuántas personas reciben un mensaje a debates actuales más centrados en como las marcas pueden actuar para poder seguir siendo atractivas para el consumidor. Es más, como ser relevantes y demostrar como el marketing genera negocio.

Esta fue una de las reflexiones que atravesaron Top Community 2026, el encuentro organizado por Play The Game, celebrado en Ibiza del 28 al 30 de octubre y Patrocinado por Turismo de Ibiza y la colaboración de Iberia Express, Deusense y La Vaguada. Su cuarta edición reunió a 50 profesionales y decisores de marketing, con representantes de YouTube, KFC, ESIC, Visa, BYD, Pepsico ElPozo, Lactalis, Totto, Alain Afflelou, Universal Pictures, HP, Axe y Nuxe, entre otras marcas.

Una de las principales conclusiones fue la necesidad de conectar la construcción de marca con los objetivos de negocio. Los impactos y las visualizaciones permiten conocer el teórico alcance de una acción, pero no explican por sí solos su contribución a la consideración, ventas o fidelización. Las experiencias compartidas mostraron distintas vías para vincular la creatividad y la participación de los consumidores con las marcas, desde el desarrollo conjunto de productos hasta nuevas experiencias digitales.

Las comunidades aparecieron como un elemento transversal. Los intereses compartidos, los códigos culturales y el sentimiento de pertenencia pueden favorecer relaciones más fuertes y duraderas que las generadas por acciones puntuales meramente contextuales. Esto exige comprender a los públicos, ofrecerles un papel activo y encontrar formas de aportar valor sin reducir la conversación a mensajes promocionales.

También se analizó la transformación del entretenimiento. Los creadores y sus seguidores participan cada vez más en la producción, difusión y reinterpretación de contenidos. El desafío para las marcas consiste en integrarse con coherencia en esas dinámicas, tanto en plataformas audiovisuales y videojuegos como en espacios físicos.

La inteligencia artificial añadió otra dimensión al debate. La evolución de los buscadores y de los agentes capaces de comparar productos obliga a prestar atención a la consistencia de los datos y la credibilidad de la información de cara a decisiones de compra automatizadas. Aquí las marcas tienen que apostar por ser muy relevantes para el consumidor o muy eficientes para los agentes, el término medio tenderá a desaparecer.

Por último, las conversaciones apuntaron hacia cambios internos: mayor agilidad, colaboración entre departamentos y herramientas de medición que permitan defender la inversión a corto y largo plazo.

Top Community cerró así su IV edición centrada en una cuestión común a diferentes sectores: cómo convertir la atención en confianza, la participación en relaciones estables y esas relaciones en valor medible para el negocio.

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