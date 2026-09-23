Más de 1.000 clientes ya gestionan su accidente desde la App de Calculatuindemnizacion - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

La aplicación permite a los accidentados consultar desde el móvil el estado de su expediente, acceder a documentación y actuaciones, realizar gestiones y mantenerse conectados con el equipo responsable de su reclamación.

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Más de 1.000 clientes de Calculatuindemnizacion ya utilizan su App para seguir desde el móvil la evolución de su reclamación y de la indemnización por las lesiones sufridas en un accidente de tráfico. Una cifra que refleja la consolidación de un modelo de relación con el cliente en el que la tecnología deja de funcionar únicamente detrás del despacho y pasa a formar parte de la experiencia diaria del accidentado.

Consultar en qué punto se encuentra una reclamación, revisar documentación, conocer las últimas actuaciones o realizar determinadas gestiones ya no tiene por qué depender de una llamada, un correo electrónico o del horario del despacho.

La propuesta de Calculatuindemnizacion parte de una idea sencilla: si gran parte de nuestra vida ya se gestiona desde el móvil, la relación con un abogado durante una reclamación también puede ser más accesible, transparente y digital.

El despacho, en el bolsillo del cliente

Una reclamación por accidente de tráfico puede prolongarse durante meses y atravesar diferentes fases: evolución médica, recopilación de documentación, gestiones con las compañías aseguradoras, valoración de las lesiones y secuelas conforme al sistema legal de indemnizaciones, negociación o pago.

Para el profesional son procesos habituales. Para el accidentado, en cambio, pueden resultar difíciles de interpretar y generar una pregunta recurrente: “¿cómo va mi caso?”

La App de Calculatuindemnizacion busca reducir esa distancia entre lo que ocurre dentro del expediente y lo que puede conocer el cliente.

Desde su área privada, el usuario puede consultar el estado de su expediente, documentación y actuaciones, acceder a información relacionada con su reclamación y realizar gestiones como subir o firmar documentación.

Además, el seguimiento no se limita a mostrar una fase genérica. La aplicación incorpora información asociada a distintas situaciones que pueden producirse durante la tramitación para que el cliente pueda comprender mejor qué está ocurriendo y cuál es el contexto de su expediente.

El objetivo es que la tecnología aporte algo más que comodidad: más visibilidad sobre un proceso jurídico que tradicionalmente ha resultado poco transparente para quien está fuera del despacho.

24 horas al día, siete días a la semana

La digitalización también modifica los tiempos de la relación abogado-cliente.

Hasta ahora, buena parte de la experiencia de un cliente con su despacho se ha construido alrededor de contactos puntuales: una llamada para conocer novedades, un correo para enviar documentación o una comunicación cuando se produce un avance relevante.

El modelo de Calculatuindemnizacion incorpora una capa adicional: un canal propio y permanente entre el cliente y su expediente.

El accidentado puede consultar la información disponible cuando la necesita y realizar determinadas gestiones directamente desde el teléfono, mientras el equipo continúa ocupándose de la dirección jurídica de la reclamación.

No se trata de sustituir la atención profesional por una aplicación. Al contrario: se trata de utilizar la tecnología para reservar la intervención del equipo para aquello que realmente necesita asesoramiento, criterio jurídico o acompañamiento, y facilitar al cliente acceso directo a la información y las gestiones que puede resolver desde el móvil.

De digitalizar el despacho a digitalizar la experiencia del cliente

Calculatuindemnizacion lleva años desarrollando tecnología propia para la gestión de reclamaciones por accidentes de tráfico. La App traslada parte de esa capacidad tecnológica al otro lado de la relación: al propio accidentado.

Esta diferencia marca también una evolución en la digitalización del sector jurídico.

La tecnología jurídica no tiene por qué ser únicamente aquella que mejora los procesos internos de un despacho. También puede medirse por lo que percibe el cliente: cuánto sabe de su caso, cómo accede a la información, qué puede gestionar por sí mismo y con qué facilidad puede mantenerse conectado con el equipo que lleva su reclamación.

En sectores como la banca, el comercio o los viajes, consultar desde el móvil el estado de una operación o realizar una gestión de forma inmediata forma parte de la experiencia habitual del usuario. Calculatuindemnizacion traslada esa misma lógica a la reclamación por accidente.

Más de 1.000 accidentados ya llevan su expediente en el móvil

Superar los 1.000 clientes utilizando la App supone para Calculatuindemnizacion un indicador de adopción de esta forma de trabajar y, al mismo tiempo, un punto de partida para seguir desarrollando su modelo digital.

La compañía sitúa así la experiencia móvil del accidentado como una parte estructural del servicio jurídico y no como un complemento.

Porque la transformación tecnológica de un despacho no termina cuando sus procesos internos son digitales. El verdadero cambio se produce cuando esa tecnología también mejora la experiencia de quien necesita al abogado.

Para más de 1.000 clientes de Calculatuindemnizacion, su expediente ya no está únicamente en el despacho. También está en su bolsillo.

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