Master Battery se transforma en Sociedad Anónima y hace una ampliación de capital de 20 millones de euros

La nueva estructura refuerza su papel en grandes proyectos energéticos y tecnológicos. - MASTER BATTERY

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.

Móstoles (Madrid), 14 de julio de 2026

La ampliación de capital ha sido asumida íntegramente por los socios fundadores y propietarios actuales de la compañía, sin entrada de fondos externos ni recurso a financiación ajena.





La operación refuerza los fondos propios de Master Battery y respalda sus planes de expansión en sectores estratégicos como defensa, seguridad, telecomunicaciones, redes eléctricas, centros de datos, movilidad eléctrica y sistemas avanzados de almacenamiento de energía.

Master Battery ha completado su transformación de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) a Sociedad Anónima (S.A.), tras la aprobación por unanimidad de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía, celebrada el 11 de junio de 2026.

En el marco de esta transformación societaria, Master Battery ha aprobado una ampliación de capital de 20 millones de euros, asumida íntegramente por sus socios fundadores y propietarios actuales. La operación se ha realizado sin dar entrada a fondos externos (equity) y sin recurrir a financiación ajena.

La ampliación tiene como objetivo reforzar patrimonialmente la compañía, adecuar sus fondos propios a su nueva dimensión de gran empresa y dotarla de una estructura financiera sólida para afrontar sus planes de crecimiento, consolidación y desarrollo.

Los nuevos recursos permitirán respaldar la expansión de Master Battery en sectores estratégicos como defensa, seguridad, telecomunicaciones y redes eléctricas, así como impulsar proyectos vinculados a centros de datos, movilidad eléctrica y sistemas avanzados de almacenamiento de energía.

En un contexto en el que las baterías y el almacenamiento energético desempeñan un papel esencial en la transición energética y en el desarrollo de infraestructuras críticas, Master Battery refuerza su capacidad para aportar soluciones tecnológicas, incluidos sistemas BESS, a proyectos de gran escala.

Con esta nueva estructura societaria y financiera, la compañía consolida su posición para participar como socio estratégico en los grandes proyectos de infraestructuras energéticas y tecnológicas previstos para los próximos años.

Valores sostenibles

Master Battery afronta esta nueva etapa con la misma vocación de servicio, cercanía y compromiso que han caracterizado su trayectoria desde su constitución, manteniendo sus valores empresariales y su orientación hacia la creación de valor sostenible para todos sus grupos de interés.

La Dirección de la compañía ha trasladado su agradecimiento a clientes, proveedores, entidades financieras, colaboradores y demás organizaciones que han acompañado su trayectoria y contribuido a su crecimiento y consolidación.

“Seguiremos trabajando con la misma dedicación para impulsar nuestro proyecto empresarial y afrontar con éxito los retos y oportunidades de los sectores energético, tecnológico e industrial”, señalan desde la compañía.

La transformación societaria no implica cambios en la actividad, la organización, la dirección ni los compromisos asumidos por Master Battery, que mantiene su personalidad jurídica, identidad corporativa, valores y compromiso con el desarrollo y la distribución de soluciones de energía y almacenamiento. Al mismo tiempo, la ampliación de capital refleja la confianza de los socios fundadores y propietarios actuales en el proyecto empresarial, en su capacidad de desarrollo y en las oportunidades de crecimiento que ofrecen los mercados del almacenamiento energético y las infraestructuras críticas.

Sobre Master Battery S.A.

Master Battery S.A. es una empresa española fundada en 2010 y con sede en Móstoles (Madrid), especializada en baterías y soluciones de almacenamiento energético para sectores como la industria, las telecomunicaciones, la defensa, los centros de datos, las redes eléctricas y la movilidad eléctrica.

La compañía está ampliando sus instalaciones para poner en marcha una nueva fábrica integrada con sus áreas de Logística e I+D+i, dentro de un complejo que incorpora espacios verdes rehabilitados y zonas de exposición.

Su estrategia combina innovación, sostenibilidad, formación y compromiso social. Entre sus iniciativas destacan Ciudadenergía, dedicada a la divulgación sobre almacenamiento y energías renovables, y la Cátedra Master Battery–Universidad Politécnica de Madrid, centrada en investigación y transferencia de conocimiento.