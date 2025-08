Materfut impulsa la excelencia y la colaboración

(Información remitida por la empresa firmante)

El distribuidor oficial de Corian Solid Surface en la Península Ibérica, Materfut, siempre atento al impulso de la excelencia y la colaboración, especialmente en lo relativo a los integrantes de su red Quality Network

Madrid, 4 de agosto de 2025.- Materfut, distribuidor oficial de Corian Solid Surface en la Península Ibérica, presta especial atención al impulso de la excelencia y la colaboración, especialmente en lo que respecta a los socios de la Corian Quality Network. Por este motivo, son frecuentes los encuentros como el último organizado los pasados 29 y 30 de mayo en Curia (Portugal). Esta cita reunió a clientes portugueses y españoles —profesionales, instaladores y técnicos— que forman parte de esta red desarrollada por DuPont, diseñada para garantizar los más altos estándares de calidad y satisfacción en el uso y aplicación de Corian en proyectos arquitectónicos, de diseño y construcción. En un ambiente colaborativo, los asistentes compartieron novedades técnicas, de producto y de marketing, consolidando sinergias que refuerzan la excelencia e innovación. Un encuentro que viene a reafirmar el compromiso de Materfut con el crecimiento de la red y su papel activo como dinamizador del sector en el mercado ibérico.



La bienvenida corrió a cargo de Angelo Maia, CEO de Materfut, quien reafirmó el compromiso de la compañía con la red y el mercado: "ser parte de la Corian Quality Network no es solo una garantía de calidad, es una declaración de principios. Apostamos por la innovación, la formación continua y el servicio personalizado para consolidar una marca que aporta valor real a arquitectos, diseñadores y clientes".



Por su parte, Francisco Gonçalves, director de DuPont para Europa, África y Medio Oriente, destacó la importancia de este tipo de encuentros. "La Corian Quality Network representa una extensión del ADN de DuPont en el mercado: excelencia técnica, colaboración activa y orientación al cliente. Espacios como este encuentro son vitales para alinear visión, anticipar tendencias y reforzar la comunidad de profesionales que hacen posible el liderazgo de Corian en el sector", afirmó.



A continuación, Toni García, responsable de Negocio de DuPont para el Sur de Europa, compartió datos positivos sobre la evolución de Corian en Europa. "Un crecimiento sostenido que", explicó, "no es ni mucho menos fruto de la casualidad, sino que responde al trabajo coordinado entre DuPont y sus socios, al esfuerzo por adaptar el producto a las nuevas exigencias del diseño, la sostenibilidad y la funcionalidad".



Destinadas a facilitar el trabajo de instaladores, distribuidores y clientes finales tales como una guía rápida sobre compatibilidad entre fregaderos Corian y armarios estándar; el nuevo Manual Digital de Corian, accesible desde códigos QR, con un enfoque visual, práctico y accesible para propietarios; y la versión actualizada del manual para baño, también en formato digital interactivo.



"En España y Portugal existe una creciente confianza en Corian para uso exterior", expuso Ignácio Robles, Corian Project and Prescription Manager en DuPont. Confianza que Robles atribuyó a sus propiedades técnicas, resistencia al clima y posibilidades estéticas.



Ya para terminar, Tania Amorim, coordinadora de marketing de Materfut, expuso los hitos más relevantes de los últimos años y los planes futuros. Con respecto al primer bloque, destacó la consolidación de marca llevada a cabo entre los años 2023 y 2024, que ha conllevado, entre otras acciones, la renovación del sitio web de Materfut, incorporación de geolocalización de proyectos y documentación técnica. Además, Materfut ha tenido presencia en ferias destacadas (Milán, Maderalia, Marbella Design, Veteco, Decorhotel), ha participado de forma activa en encuentros de networking con arquitectos y diseñadores en colaboración con Grupo Vía; ha llevado a cabo la apertura de The Arq Showroom en Madrid, como punto de encuentro para profesionales; y ha ejecutado acciones de marketing digital periódicas y constantes como envío de newsletters y notas de prensa y realización de eventos y formaciones.



En 2025, han sido igualmente muchas y diversas las nuevas acciones llevadas a cabo por parte de Materfut, destacando su presencia en el proyecto académico de la Escola Superior de Media Artes e Design de Vila do Conde; la iniciativa de producción de polos corporativos Corian para clientes, fortaleciendo la identidad de marca; y su colaboración con la agencia Vector Design para reforzar la presencia digital en Iberia mediante redes sociales (Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook), email marketing, SEO, Google Ads y marketing de contenidos. Y es que, tal y como reconoció la coordinadora de Marketing de Materfut, "el marketing no es solo publicidad: es estrategia, conexión y escucha activa. El objetivo es que Corian esté donde está el cliente, aportando contenido útil, inspiración y soluciones. Conseguido todo ello con coherencia entre lo físico y lo digital".



Asimismo, Roberto Sousa, director comercial de Materfut, presentó un análisis detallado de los resultados del primer semestre de 2025, abordando tanto los objetivos de ventas alcanzados como los principales proyectos en curso. Además, compartió las metas estratégicas para el segundo semestre, haciendo hincapié en la mejora continua del proceso de venta y en la importancia de una relación cercana y proactiva con el cliente como motor clave para el crecimiento sostenible.



Este encuentro ha demostrado una vez más la solidez y visión compartida de la Corian Quality Network, en la que Materfut desempeña un papel clave como distribuidor y aliado de confianza en el mercado ibérico."Seguimos apostando por relaciones a largo plazo, por la formación continua y por ofrecer al mercado un producto y un servicio que marquen la diferencia. Encuentros como este permiten el crecimiento, el aprendizaje y el fortalecimiento de la red desde la cercanía", concluyó Angelo Maia.



Acerca de Materfut (https://materfut.com) Fundada en 2001, Materfut, S.A. es una empresa especializada en la importación y distribución de materiales innovadores. Situada en Vila Nova de Gaia, Portugal, Materfut se dedica por completo a la innovación y es el distribuidor oficial de Corian Solid Surface para España y Portugal. Materfut es una empresa líder en el mercado de importación, que busca los mejores asociados y los productos de la calidad más elevada. Se apoya en profesionales cualificados y muy motivados para ayudar a los clientes en los proyectos más exigentes y ofrece consejo técnico y comercial.



