MCC Banking incorpora más personalización y tecnología a su oferta de servicios financieros

MCC Banking incorpora más personalización y tecnología - MCC Banking

(Información remitida por la empresa firmante)

Tecnología y servicios personalizados forman parte de la propuesta digital de MCC Banking para facilitar una gestión financiera más adaptada

Madrid, 13 de noviembre de 2026.- La digitalización bancaria ya no se limita a trasladar operaciones tradicionales a una pantalla. El desarrollo de nuevas herramientas permite centralizar información financiera y adaptar determinados servicios a las necesidades de cada usuario. MCC Banking presenta la innovación, la tecnología y el servicio personalizado como elementos de su propuesta de banca digital.



La web oficial de la entidad señala que sus soluciones tecnológicas buscan ofrecer experiencias digitales fluidas, transacciones seguras y servicios personalizados accesibles en cualquier momento y lugar. También incorpora opciones de seguimiento integrado para consultar próximos pagos y un panel privado que reúne información y análisis financieros en un mismo espacio.



MCC Banking vincula tecnología y personalización en su propuesta digital

La evolución del sector muestra que estas capacidades están ganando peso en la banca. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) señala que tecnologías como la inteligencia artificial, la nube, los monederos digitales y la biometría se han extendido en las entidades europeas para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.



Según un documento publicado por el organismo en 2025, el 92 % de los bancos de la Unión Europea ya desplegaba soluciones de inteligencia artificial, mientras el 8 % restante se encontraba probando o analizando casos de uso.



Entre las aplicaciones observadas por la EBA figuran la segmentación de clientes y transacciones, la atención al usuario y la detección de fraude. El organismo también señala que estas tecnologías pueden favorecer servicios más personalizados, aunque su adopción requiere mantener controles adecuados sobre riesgos y protección del consumidor.



"La tecnología aporta valor cuando ayuda a comprender mejor las necesidades financieras y simplifica la relación del usuario con su banco. La personalización debe traducirse en servicios más claros, útiles y seguros, no en una mayor complejidad", señala Peter Van Louse, vicepresidente de MCC Banking.



Servicios personalizados dentro de una gestión financiera más integrada

La personalización también aparece en distintas áreas de la oferta de MCC Banking. Sus cuentas corrientes incorporan características personalizadas para la gestión de las finanzas diarias, mientras que el área de gestión patrimonial contempla asesoramiento y planificación adaptados a objetivos financieros específicos. La entidad también presenta servicios diferenciados para pymes, startups y empresas establecidas.



Esta combinación de tecnología y adaptación de servicios refleja un cambio más amplio en la experiencia bancaria. El usuario digital espera acceder a información relevante, operar desde distintos canales y encontrar soluciones ajustadas a diferentes necesidades financieras sin perder claridad ni seguridad.



Dentro de ese escenario, MCC Banking integra herramientas de gestión inteligente del dinero, seguimiento de pagos y servicios personalizados en una misma propuesta digital. La evolución de la banca pasa así por combinar capacidad tecnológica con una experiencia más contextualizada, donde la innovación tenga una aplicación práctica en la gestión cotidiana de las finanzas.

Contacto

Nombre contacto: MCC Banking Press

Descripción contacto: MCC Banking

Teléfono de contacto: 644012481