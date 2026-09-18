MCC Banking refuerza la seguridad digital con biometría y herramientas antifraude con IA

MCC Banking incorpora acceso por huella y reconocimiento facial, conectado a herramientas antifraude con IA para reforzar la seguridad digital - MCC Banking

(Información remitida por la empresa firmante)

MCC Banking incorpora acceso por huella y reconocimiento facial, conectado a herramientas antifraude con IA para reforzar la seguridad digital

Madrid, 18 de septiembre de 2026.-La tecnología está disponible para clientes que operan desde dispositivos móviles o banca en línea y busca reducir la dependencia de contraseñas tradicionales en el acceso a cuentas y la autorización de operaciones.



MCC Banking ha reforzado la seguridad de sus servicios digitales con un sistema de autenticación biométrica que permite a los usuarios acceder mediante huella dactilar y reconocimiento facial.



La iniciativa diferencia dos funciones tecnológicas. La identidad del usuario se verifica mediante biometría, mientras que la infraestructura se sincroniza con herramientas antifraude basadas en inteligencia artificial. Según la información remitida por la entidad, estas herramientas complementan la autenticación al ayudar a identificar señales de riesgo y posibles intentos de acceso no autorizado.



MCC Banking amplía la verificación biométrica en sus canales digitales

El sistema incorpora reconocimiento facial con verificación en tiempo real y acceso por huella integrado en dispositivos compatibles con iOS y Android. Estas funciones buscan simplificar el inicio de sesión y añadir una capa de protección vinculada a características biométricas del usuario.



La autenticación biométrica forma parte de una estrategia más amplia de seguridad digital, en la que la comprobación de identidad se combina con mecanismos de análisis de riesgo sin atribuir a la inteligencia artificial la función de autenticar directamente al cliente.



"La seguridad digital debe evolucionar al mismo ritmo que las amenazas. Incorporar biometría y herramientas antifraude nos permite reforzar la protección del usuario sin complicar su experiencia", señaló Peter Van Louse, vicepresidente de MCC Banking.



La biometría gana peso en la autenticación financiera

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) reconoce la biometría como un posible elemento de autenticación reforzada. El organismo señala que la categoría de "inherencia" puede incluir biometría biológica y de comportamiento, entre ellas el escaneo de huellas y la geometría facial, siempre que su implementación mantenga una probabilidad muy baja de que una persona no autorizada sea autenticada como el usuario legítimo.



La incorporación de mecanismos biométricos de verificación responde a la necesidad de reforzar la protección de los canales financieros digitales sin añadir complejidad al acceso.



La combinación de huella, reconocimiento facial y sistemas complementarios de análisis de riesgo permite establecer distintas capas de seguridad orientadas a proteger la identidad del usuario y detectar comportamientos potencialmente anómalos.



Con esta implementación, MCC Banking sitúa la biometría como mecanismo de verificación de identidad y reserva la inteligencia artificial para funciones complementarias de detección y análisis antifraude. La combinación busca reforzar la seguridad de los canales digitales manteniendo un proceso de acceso sencillo para el usuario.



La implementación se integra así en una estrategia de ciberseguridad en la que la protección de la identidad, la autenticación reforzada y la detección temprana de riesgos adquieren un peso creciente dentro de los servicios financieros digitales.

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