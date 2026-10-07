Del melocotón de Calanda a la fresa francesa; el ozono agrícola llega a Fruit Attraction - Cosemar Ozono SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre de 2026.- La aplicación del ozono en agricultura será uno de los temas que Cosemar Ozono llevará a Fruit Attraction 2026 a través de experiencias desarrolladas directamente en explotaciones de melocotón y fresa.

La compañía reunirá en Madrid a Iván Solé, productor de melocotón de Calanda, y David Galera, productor de fresa en Francia, para compartir con agricultores y técnicos los cambios observados tras incorporar aplicaciones de ozono a sus sistemas de producción.

Los testimonios formarán parte de la conferencia “Más allá del residuo cero: ozono, bioseguridad y rentabilidad en la agricultura”, que impartirá Ángel Sereno, CEO de Cosemar Ozono y fundador del CPO Agroalimentario, el martes 6 de octubre a las 13:30 horas en el Foro Fruit Next, en el pabellón 12 de IFEMA MADRID.

El encuentro pretende abordar una cuestión que va más allá de la reducción de residuos: cómo medir el efecto de las distintas estrategias de tratamiento sobre la producción, la calidad, el agua de riego y los costes de una explotación agrícola.

Cinco objetivos para evaluar el ozono en el campo

La propuesta de Cosemar Ozono se articula alrededor de cinco objetivos, denominados las “5 R” del ozono agrícola: residuo cero, resiliencia vegetal, rentabilidad medible, desarrollo radicular y calidad microbiológica del agua de riego.

El planteamiento parte de una premisa: la incorporación de una tecnología al manejo agrícola debe poder analizarse mediante resultados y no únicamente a partir de sus posibilidades teóricas.

Por ello, entre los aspectos que se abordarán durante la jornada figuran la reducción de la dependencia de determinados tratamientos, la respuesta de los cultivos ante situaciones de estrés, el seguimiento de parámetros productivos y el coste por kilo comercial.

También se analizará el papel que puede desempeñar el tratamiento del agua en las instalaciones de riego, especialmente en relación con la contaminación microbiológica y la formación de biofilm. La compañía plantea la necesidad de dimensionar correctamente los equipos, ajustar las aplicaciones a cada instalación y comprobar mediante análisis los resultados obtenidos.

La presencia de productores permitirá trasladar el debate desde la teoría hasta situaciones concretas de cultivo.

Iván Solé, productor de melocotón de Calanda, explicará su experiencia y los retos a los que se enfrentaba antes de incorporar las aplicaciones de ozono. Por su parte, David Galera, productor de fresa en Francia, expondrá el trabajo desarrollado en sus explotaciones y la evolución observada.

Los dos casos permitirán comparar realidades agrícolas diferentes y abordar cuestiones prácticas para los profesionales del sector: qué problemas se buscaba resolver, cómo se diseñaron las actuaciones, qué parámetros se controlaron y qué resultados pudieron comprobarse.

La intención es que las experiencias de campo sirvan también para diferenciar entre las propiedades estudiadas del ozono y los resultados que pueden observarse en una explotación concreta.

El agua de riego gana protagonismo en la bioseguridad agrícola

Uno de los ejes de la conferencia será la calidad del agua utilizada en las explotaciones. Su papel resulta especialmente relevante en instalaciones de riego donde la acumulación de materia orgánica y microorganismos puede afectar al funcionamiento de los sistemas y convertirse en un factor más dentro de la gestión sanitaria del cultivo.

La jornada abordará el uso del ozono para el tratamiento del agua, el control del biofilm y la reducción de la carga microbiológica, además de las investigaciones relacionadas con el uso de agua ozonizada y determinadas respuestas defensivas y antioxidantes de las plantas.

El objetivo será diferenciar entre desinfección, manejo de la instalación y posibles efectos fisiológicos sobre el cultivo, tres cuestiones que requieren criterios de evaluación diferentes.

Durante Fruit Attraction 2026, Cosemar Ozono estará presente del 6 al 8 de octubre en el stand 5E28, pabellón 5, área Innova&Tech, donde agricultores, técnicos y medios podrán conocer los casos presentados y solicitar entrevistas con Ángel Sereno, Iván Solé y David Galera.

Sobre Cosemar Ozono

Cosemar Ozono tiene su sede y centro de fabricación en Pinto (Madrid) y cuenta con más de 30 años de trayectoria en tecnologías de ozono. La compañía desarrolla equipos y soluciones para aplicaciones profesionales y trabaja también en formación y acompañamiento técnico.

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