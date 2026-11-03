El mercado español de whisky japonés registra un crecimiento a doble dígito impulsado por la hostelería

MARS Distillery - MARS Distillery

(Información remitida por la empresa firmante)

La destilería Mars Whisky, distribuida por Qantima Group, consolida su presencia en el sector de destilados de alto valor añadido

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- El mercado de los destilados premium en España atraviesa un cambio de tendencia marcado por la sofisticación del consumidor. En los últimos cinco años, el whisky de origen japonés ha pasado de ser una novedad a posicionarse como un segmento de valor dentro del sector de espirituosos de alta gama, experimentando un crecimiento a doble dígito en el mercado nacional.



Este desarrollo responde a tres pilares fundamentales: la premiumización del consumo, donde el usuario prioriza la calidad y la historia del producto; el impulso de la alta gastronomía y la coctelería de autor; y el valor de colección derivado de las asignaciones limitadas de botellas y los prolongados procesos de envejecimiento en Japón.



Mars Whisky, firma con instalaciones en los Alpes Japoneses, Tsunuki y la isla de Yakushima, lidera esta tendencia en España a través de la importación y distribución exclusiva de Qantima Group. La destilería utiliza las diferencias de microclimas para lograr perfiles organolépticos diversos, lo que ha facilitado su integración en la hostelería de vanguardia.



Manuel Villa, CEO de Qantima Group, señala la evolución observada en el sector: "El desarrollo de la categoría del whisky japonés en España durante estos últimos cinco años ha sido impresionante. Hemos pasado de introducir al consumidor en el origen a gestionar una demanda madura que busca referencias muy concretas, ediciones limitadas y perfiles de sabor complejos. Mars Whisky encarna a la perfección esa maestría y devoción por el detalle que define al producto nipón".



Respecto a las perspectivas comerciales a corto plazo, la compañía prevé cerrar el ejercicio con cifras récord, especialmente impulsadas por el último trimestre, un periodo determinante para los sectores de lujo y regalos corporativos.



Sobre las expectativas para el cierre de año, Manuel Villa añade: "Afrontamos la recta final del año con unas perspectivas de mercado excelentes. El último trimestre siempre es determinante para el segmento de lujo y gifting, y prevemos que la demanda de whisky japonés alcance cifras récord este fin de año. Los consumidores y la hostelería de referencia buscan productos que aporten una experiencia diferencial para sus celebraciones y regalos corporativos, y ahí Qantima Group y Mars Whisky cuentan con una posición privilegiada".

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