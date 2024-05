MicroVision anuncia los resultados del primer trimestre de 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar y ADAS para automoción basadas en MEMS de estado sólido, ha anunciado sus resultados del primer trimestre de 2024

Redmond, 10 de mayo de 2024.- Principales datos empresariales del primer trimestre de 2024



• Participa activamente en licitaciones de OEM de alto volumen y primer nivel para vehículos de pasajeros.



• Ampliar las oportunidades de ingresos a corto plazo mediante la venta directa en los mercados industriales.



• Trabajar para acumular efectivo no dilutivo aprovechando las asociaciones y las oportunidades de concesión de licencias.



• Aumentar la tesorería mediante una gestión fiscal proactiva y disciplinada.



"Animados por la opinión de los fabricantes de equipos originales de todo el mundo de que MicroVision ofrece las mejores soluciones técnicas y comerciales, seguimos confiando en nuestro compromiso con los fabricantes de equipos originales de automoción y en nuestras perspectivas en RFQs de alto volumen, de primer nivel, para vehículos de pasajeros", dijo Sumit Sharma, Consejero Delegado de MicroVision. "A medida que navegamos los vientos en contra actuales en la industria automotriz y el sector lidar con un sano equilibrio de optimismo y realismo, estamos persiguiendo agresivamente oportunidades de ingresos a corto plazo en los mercados industriales y con oportunidades de asociación, así como continuar con nuestra ética de disciplina fiscal".



"Sigo comprometido con la dirección de MicroVision y su firme establecimiento como proveedor líder de soluciones de hardware y software lidar para fabricantes de equipos originales de automoción", continuó Sharma.



Principales datos financieros del primer trimestre de 2024



• Los ingresos del primer trimestre de 2024 ascendieron a 1,0 millones de dólares, frente a los 0,8 millones del primer trimestre de 2023, debido principalmente a las ventas de sensores MOVIA a un OEM mundial de camiones comerciales.



• La pérdida neta del primer trimestre de 2024 fue de 26,3 millones de dólares, o 0,13 dólares por acción, que incluyen 3,7 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, frente a una pérdida neta de 19,0 millones de dólares, o 0,11 dólares por acción, que incluyen 2,9 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, del primer trimestre de 2023.



• El EBITDA ajustado del primer trimestre de 2024 fue de 18,7 millones de dólares de pérdidas, frente a los 15,7 millones del primer trimestre de 2023.



• La tesorería utilizada en operaciones en el primer trimestre de 2024 fue de 20,8 millones de dólares, frente a una tesorería utilizada en operaciones en el primer trimestre de 2023 de 13,5 millones de dólares.



• La empresa finalizó el primer trimestre de 2024 con 73,1 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los valores de inversión, frente a los 73,8 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023.



Conferencia telefónica y webcast: Resultados del primer trimestre de 2024

MicroVision organizará una conferencia telefónica y un webcast, que consistirá en comentarios preparados por la dirección, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas a las 13:30 PT/4:30 ET del jueves 9 de mayo de 2024 para comentar los resultados financieros y ofrecer una actualización del negocio. Los analistas e inversores podrán plantear preguntas a la dirección durante la retransmisión en directo del 9 de mayo de 2024.



Se puede acceder a la retransmisión en directo y a la presentación de diapositivas en el sitio web de Relaciones con los Inversores de la empresa, en la pestaña Eventos de https://ir.microvision.com/events. La retransmisión se archivará en el sitio web para futuras consultas.



Sobre MicroVision

Con oficinas en Estados Unidos y Alemania, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.



Más información en:

