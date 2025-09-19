El Milagrito conmemora el Día Mundial de la Limpieza con un mural gigante de Eco-tips

(Información remitida por la empresa firmante)

Jornada medioambiental en la que compartieron consejos de reciclaje, ahorro energético y limpieza natural

Sevilla, 19 de septiembre de 2025.- La compañía Fabrienvaf NUCA, fabricante del famoso desengrasante El Milagrito, ha vuelto a demostrar que la sostenibilidad forma parte de su ADN con motivo del Día Mundial de la Limpieza. Por quinto año consecutivo, la compañía celebró una jornada medioambiental en la que los trabajadores se convirtieron en protagonistas, creando un mural gigante elaborado con madera reciclada y decorado con eco-tips aportados por toda la plantilla.

Cada empleado llegó a las instalaciones con un consejo bajo el brazo: desde trucos de limpieza caseros y naturales, hasta prácticas sencillas de reciclaje o ideas para ahorrar energía en el día a día. Esos pequeños gestos, representados en cartulinas con forma de hojas y corazones, quedaron plasmados en un mural que se exhibirá de manera permanente en la fábrica como recordatorio de la fuerza de las acciones colectivas.

“Estas iniciativas no son solo simbólicas. Ayudan a que los hábitos sostenibles se interioricen en la plantilla y refuercen nuestro compromiso con los estándares medioambientales que acreditan nuestras certificaciones, como la ISO 14001 o la EMAS”, señaló Mario González Martín, responsable de Calidad y Fabricación de Fabrienvaf.

La jornada incluyó una charla sobre la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Sostenibilidad y Política de Calidad y Medio Ambiente de la compañía y un divertido concurso con preguntas que puso a prueba los conocimientos de los participantes. Una dinámica que, además de concienciar, buscó reforzar la responsabilidad compartida de reducir residuos y consumo energético tanto dentro como fuera de la empresa.

Fabrienvaf lleva participando en el Día Mundial de la Limpieza desde 2021, cada año con un reto distinto: juegos y concursos en sus inicios, una jornada de limpieza en la ribera del Guadalquivir en 2023, la plantación de medio centenar de cipreses en 2024, y este año, el mural colectivo de eco-tips. Acciones que reflejan el espíritu joven, creativo y proactivo de su equipo, convencido de que la sostenibilidad empieza con pequeños gestos.

Con reconocimientos como el certificado de Huella de Carbono, ISO 9001 y 14001, EMAS o el sello de Energía 100 % Verde, la compañía reafirma que cuidar del planeta no es una acción puntual, sino un compromiso permanente.

