Minos Global obtiene la autorización bajo MiCA y se posiciona para operar pagos con stablecoins y mercado

Minos Global autorizado bajo MiCA - MINOS GLOBAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de marzo de 2026.

Minos Global ha obtenido la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) bajo el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), por parte de CNMV, reforzando su posicionamiento como infraestructura regulada para la nueva generación de servicios financieros digitales en Europa.

La autorización permite a Minos Global ofrecer servicios regulados relacionados con criptoactivos, incluyendo custodia, transferencia, canje, recepción y transmisión de órdenes, ejecución de órdenes y colocación de criptoactivos, conforme al Reglamento (UE) 2023/1114 sobre mercados de criptoactivos (MiCA), incluyendo e-money tokens y asset-reference tokens.

Como parte de su estrategia de desarrollo de infraestructura financiera regulada, Minos Global ha solicitado también al Banco de España la licencia de entidad de pago, con el objetivo de habilitar la ejecución de transferencias sobre e-money tokens regulados, más conocidos como stablecoins, que sean considerados como servicios de pagos.

La estrategia regulatoria del grupo se completa con el registro de Minos Securities como agencia de valores, entidad especializada en la emisión, intermediación y negociación de security tokens, es decir, instrumentos financieros representados mediante tecnología distribuida, así como la realización de servicios como ERIR (Entidad Responsable de Información y Registro)

Esta estructura permitirá a Minos ofrecer un modelo completo que conecta:

Criptoactivos bajo la normativa MiCA

Pagos bajo la normativa PSD2

Instrumentos financieros bajo la Ley del Mercado de Valores

La obtención de la licencia MiCA, junto con la solicitud de licencia de entidad de pago y la creación de una agencia de valores especializada en activos digitales, posiciona a Minos como una plataforma integral regulada de infraestructura tokenizada con el objetivo del grupo es facilitar la emisión, custodia y negociación de activos digitales dentro de entornos plenamente supervisados.

Según su CEO, Alfonso Ayuso, “La tokenización de activos es uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del sector financiero estimándose un mercado potencial de activos financieros tokenizados de más de 10 trillones de dólares (millones de millones) durante la próxima década. En este contexto, la estrategia de Minos Global busca posicionar a la compañía como proveedor regulado especializada en activos digitales regulados, conectando la tokenización con los marcos regulatorios europeos aplicables a criptoactivos, pagos y mercados de capitales.”

Sobre Minos Global

Minos Global es una compañía española creada en 2018 especializada en la prestación de servicios sobre activos virtuales, especialmente custodia y compraventa de criptoactivos, así como la provisión de servicios de adquirencia de pagos. Cuenta también con soluciones tecnológicas para la provisión de servicios sobre instrumentos financieros tokenizados y tokens no fungibles. Minos Global está registrado con el numero D672 en el Registro en el Banco de España como custodio de monederos electrónicos y proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria según Real Decreto ley 7/2021, de 27 de abril.

Sobre Minos Securities

Minos Securities está registrada desde el 19 de diciembre de 2025 con el numero 333 como Agencia de Valores en el registro de empresas de servicios de inversión de CNMV. Minos Securities será una entidad totalmente independiente de Minos Global, formando ambas partes del mismo grupo empresarial.