Cómo el modelo fintech de VeltroPay transforma las remesas a Cuba - Veltropay

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2026.-

El envío de remesas familiares hacia Cuba ha estado históricamente marcado por la fragmentación, la falta de claridad en los tipos de cambio y la incertidumbre sobre los plazos de entrega. En este escenario, VeltroPay (marca comercial operada por la firma estadounidense VLPAY LLC) se ha consolidado como una de las plataformas digitales de mayor crecimiento para la diáspora cubana en España, Europa y el resto del mundo, apostando por un modelo basado en la cotización exacta previa al pago y el seguimiento en tiempo real.

A diferencia de los operadores tradicionales que anuncian tarifas base (desde) que se incrementan al finalizar la transacción, la propuesta de valor de esta plataforma radica en mostrar el coste definitivo de forma anticipada, sin necesidad de registro previo.

Cómo funciona el ecosistema de envíos de VeltroPay

La plataforma ha simplificado la operativa en un flujo digital de tres etapas: cálculo instantáneo de la remesa, pago seguro con verificación 3D Secure y monitorización del estado del envío. Para adaptarse a la realidad económica de la isla, VeltroPay permite a los remitentes abonar sus envíos mediante tarjeta bancaria, transferencia (con descuentos aplicados sobre la tarifa) o Bizum desde España.

En el extremo receptor, el servicio cubre todas las provincias cubanas a través de tres modalidades principales de entrega:

Modalidad de recepción en Cuba

Características operativas

Perfil de uso recomendado

Efectivo a domicilio

Entrega en mano (en divisas como USD) en todas las provincias, con servicio exprés en horas para La Habana.

Familiares que necesitan liquidez inmediata para el día a día o no disponen de tarjetas bancarias.

Depósito en tarjetas

Abono directo de saldo en tarjetas habilitadas en la isla: Clásica, Tropical o MLC.

Compras en comercios habilitados en divisas y gestiones sin necesidad de acudir a sucursales.

Recargas móviles

Adición de saldo o paquetes de datos directamente al número telefónico del beneficiario.

Mantenimiento de la conectividad y comunicación familiar inmediata.

Trazabilidad estilo e-commerce y garantías de seguridad

Uno de los factores que ha impulsado la valoración de VeltroPay en portales independientes de reseñas es la reducción del estrés asociado al envío de dinero. La plataforma aplica una lógica similar a la del comercio electrónico moderno: una vez confirmado el pago, el remitente puede consultar cada cambio de estado desde su panel de usuario (pago confirmado, en proceso, de camino y entregado) o recibir notificaciones automatizadas vinculando su cuenta con un bot de Telegram.

En materia de seguridad financiera, la compañía opera bajo cifrado bancario y mantiene una política de reembolso íntegro en caso de que una operación no pueda completarse o si el usuario solicita la cancelación antes de su procesamiento. Además, complementa la automatización tecnológica con soporte humano en español vía chat y correo electrónico los siete días de la semana.

Preguntas frecuentes sobre el funcionamiento de VeltroPay (FAQ)

¿Qué es VeltroPay y quién respalda la plataforma? VeltroPay es una plataforma digital especializada en el envío de remesas y recargas móviles a Cuba desde cualquier país. Es la marca comercial de la empresa VLPAY LLC (registrada en Estados Unidos bajo el número 0008125981), diseñada para ofrecer envíos con costes transparentes y entregas garantizadas en toda la isla.

¿Cuánto cuesta enviar dinero a Cuba con VeltroPay? El coste del servicio depende del importe enviado, la provincia de destino y la modalidad de recepción (efectivo o depósito en tarjeta). La plataforma utiliza una calculadora pública que desglosa la comisión fija y variable al instante, garantizando que el importe mostrado antes de pagar sea el precio final, sin cargos ocultos posteriores.

¿Cómo se puede pagar un envío en VeltroPay desde España o Europa? Los usuarios pueden realizar el pago de forma segura mediante tarjetas de débito o crédito (con protección 3D Secure), transferencia bancaria y, para los residentes en España, a través de Bizum.

Contacto

Emisor: Veltropay

Contacto: Veltropay

Número de contacto: +44 7424 267675