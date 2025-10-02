Mormedi presenta su nuevo video corporativo: innovación y diseño estratégico para un futuro sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

En un contexto de transformación acelerada, donde la sostenibilidad y la innovación son factores clave para la competitividad empresarial, Mormedi, consultoría global especializada en innovación y diseño estratégico, presenta su nuevo video corporativo. Este lanzamiento no solo refleja la esencia de la compañía, sino que también plantea una visión sobre cómo las empresas pueden liderar el cambio con propósito en un mundo cada vez más complejo.

En un momento en el que las organizaciones enfrentan retos globales, desde la digitalización y la transición energética hasta la necesidad de modelos de negocio más responsables, Mormedi apuesta por diseñar soluciones que conecten estrategia, personas y sistemas. El nuevo video busca inspirar a líderes empresariales a ver el diseño y la innovación como herramientas estratégicas para crear impacto positivo y duradero.

“No se trata solo de resolver problemas inmediatos, sino de anticipar el futuro y construirlo de forma sostenible. Con este video queremos mostrar cómo la innovación y el diseño estratégico pueden ser catalizadores de transformación para empresas, comunidades y el planeta,” señaló Jaime Moreno, CEO y fundador de Mormedi.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de Mormedi para comunicar de manera visual y cercana su propósito y su metodología, ayudando a las empresas a:

Navegar la complejidad con confianza.

Transformar estrategias en experiencias y soluciones tangibles.

Conectar industrias y ecosistemas para generar valor compartido.

Una visión hacia el futuro

Mormedi se guía por la visión de “un futuro próspero, conectado y sostenible, basado en sistemas más inteligentes y liderado por empresas que generan cambio positivo a través del diseño centrado en las personas, la innovación y la estrategia”.

Su misión es acompañar a las empresas en el proceso de cambio, desarrollando soluciones que impulsen el crecimiento, la sostenibilidad y un impacto transformador. Para ello, trabaja bajo cuatro valores fundamentales:

Long-term thinking: identificar oportunidades profundas y sostenibles a largo plazo.

Meaningful experiences: crear experiencias relevantes que mejoren la vida de las personas.

Systemic elegance: diseñar soluciones holísticas, inclusivas y sostenibles.

Maker mentality: convertir ideas en resultados tangibles mediante prototipos y modelos que aceleren el progreso.

Sobre Mormedi

Mormedi es una consultora estratégica de diseño e innovación que ayuda a sus clientes a crear productos, servicios y experiencias que cautivan a los usuarios y generan crecimiento empresarial. Con un equipo global que combina estrategia, creatividad, tecnología y visión de negocio, ofrecen soluciones relevantes y de alto impacto. Con oficinas en Madrid, Nueva York y Tokio, operan a escala internacional con un enfoque dinámico y personalizado para afrontar los desafíos globales.

