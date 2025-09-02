MTN y Bond TM se unen en una alianza que redefine la conectividad y la tecnología para la industria náutica

(Información remitida por la empresa firmante)

MTN y Bond TM ofrecerán un conjunto de soluciones que proporcionan una conectividad perfecta con planes flexibles (incluido Starlink), ciberseguridad mejorada, optimización de costes y escalabilidad

MTNSat ‘MTN’, proveedor líder mundial de soluciones satelitales e inalámbricas de primera clase para clientes marítimos y empresariales, y Bond, empresa pionera en consultoría y gestión de tecnología náutica, especializada en nuevas construcciones, remodelaciones, formación y servicios de asistencia, han formado una alianza estratégica para establecer un nuevo referente en excelencia de servicio y soluciones personalizadas para la industria náutica y de yates. Al integrar las soluciones de conectividad convergente y la red privada de MTN (en colaboración con los principales proveedores como SpaceX-Starlink y OneWeb para ofrecer Internet global de ultra alta velocidad) con la gama completa de ofertas de tecnología a bordo de Bond (que incluye infraestructura de TI, sistemas audiovisuales, ciberseguridad y servicios de monitorización), los propietarios de yates se beneficiarán de operaciones mejoradas, entretenimiento a bordo optimizado y conectividad segura. Ambas empresas presentarán conjuntamente la nueva asociación en el Salón Náutico de Mónaco (MYS) 2025, que comenzará el 24 de septiembre.



Además, en la sede central de Bond en Mónaco, MTN presentará su innovador sistema de montaje MTN Performance Mounting System, pendiente de patente. Con una nueva y elegante estructura de montaje de fibra de vidrio de grado marítimo y diseñada con precisión para la antena Starlink Performance Antenna 2025, el sistema proporciona una refrigeración y un rendimiento de red mejorados en la constelación de satélites LEO de Starlink. También alberga discretamente una antena 5G-4G/LTE integrada para la conectividad de respaldo. El sistema de montaje MTN Performance está diseñado para integrarse perfectamente en yates de cualquier tamaño.



Según Grand View Research, el tamaño del mercado mundial de yates se estimó en 9390 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance los 13.290 millones de dólares estadounidenses en 2030, lo que refleja una creciente demanda de características premium, como avances en los sistemas de seguridad marítima, tecnología de seguimiento, servicios de TI y mejora de la conectividad. Bond y MTN se unirán para ofrecer un soporte integral de 360 grados combinando sus fortalezas técnicas en conectividad e infraestructura de TI.



"Nuestra alianza con MTN representa una evolución en la forma en que prestamos asistencia a nuestros clientes, tanto dentro como fuera de sus buques. Al integrar las soluciones de primer nivel de MTN y los paquetes personalizados de Starlink con nuestra infraestructura tecnológica a bordo, no solo ofrecemos dos servicios, sino que proporcionamos una experiencia única y unificada", afirmó Will Faimatea, director de Bond. "Esta asociación nos permite ofrecer un nuevo nivel de servicio simplificado y completo que dota a nuestros clientes de una infraestructura preparada para el futuro y les ayuda a navegar por cualquier parte del mundo".



"Esta alianza con Bond es una colaboración estratégica que proporcionará un nuevo nivel de servicio integral para la industria náutica", afirmó Mark Theissen, Vicepresidente de ventas de yates de MTN. "Al combinar nuestra experiencia en soluciones de conectividad convergentes y productos innovadores, como nuestro nuevo sistema de montaje MTN Performance, con la reconocida infraestructura tecnológica a bordo de Bond, podemos ofrecer una oferta verdaderamente completa. Además, los clientes tendrán la flexibilidad de elegir servicios específicos de nuestra amplia cartera de opciones".



Tras la reciente inauguración de la nueva sede europea de MTN en París, MTN ha abierto una oficina especializada en el centro de Mónaco para reforzar la asistencia técnica premium sobre el terreno. Esta oficina, dotada de personal experto, prestará asistencia y ofrecerá un trato personalizado y exclusivo en toda la Costa Azul y el mar Mediterráneo. La asociación entre MTN y Bond aprovecha su presencia local combinada, lo que garantiza que los clientes se beneficien de un sistema de asistencia y una experiencia de servicio altamente accesibles. Para los capitanes, tripulantes, propietarios y demás asistentes a la feria, ambas empresas compartirán más información sobre su asociación y sus nuevos productos en el Bond Technology Hub, situado en la carpa Quai Albert 1er.



Sobre MTN

Con sede en Fort Lauderdale, MTN (una filial de FMC GlobalSat) es un distribuidor autorizado de Starlink y OneWeb de primer nivel y un proveedor global de las mejores soluciones satelitales e inalámbricas para empresas que requieren soluciones de conectividad de banda ancha y M2M fiables, seguras y rentables.



La empresa ha sido pionera en la prestación de soluciones de conectividad convergentes a escala mundial, gracias a su colaboración con los principales operadores de telefonía móvil y proveedores de comunicaciones por satélite que incorporan soluciones inalámbricas 5G (en redes CDMA, GSM y LTE), comunicaciones por satélite de alto rendimiento (HTS) y redes de satélites de órbita terrestre baja (LEO) de última generación, como Starlink y OneWeb. Nuestras soluciones incorporan operadores de primer nivel e infraestructura satelital global, con una organización de soporte técnico global de nivel empresarial disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que nos permite proporcionar SD-WAN, VPN directa, MPLS, SCPC y otros túneles de red especializados, al tiempo que optimizamos las rutas de tráfico de datos. MTN tiene oficinas y presencia local en Estados Unidos, Brasil, Noruega, España, Francia, Mónaco, Reino Unido y Dubái.



Más información en www.fmcglobalsat.com o www.mtnsat.com



Sobre Bond

"Bond se especializa en consultoría, gestión y soporte de sistemas de tecnología avanzada para superyates y residencias privadas. Fundada en 2006 por Will Faimatea, nuestra empresa ha crecido significativamente, estableciendo oficinas en el norte de Europa, Australia y Estados Unidos".



"Conocidos por nuestro enfoque pionero, los servicios de Bond abarcan TI, audiovisuales, iluminación, comunicaciones, sistemas cibernéticos y de seguridad, navegación, climatización y control de la calidad del aire. Nuestra experiencia garantiza que el director, los invitados y la tripulación disfruten de una experiencia perfecta durante toda la vida útil del barco, manteniéndolos conectados, en contacto y entretenidos".







