Una mujer borra 59.140 € en Madrid (Comunidad de Madrid) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, el despacho referente en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) para una mujer de Madrid (Comunidad de Madrid) que había acumulado una deuda de 59.140 euros. La resolución le permite dejar atrás las obligaciones exoneradas y recuperar la tranquilidad después de una etapa marcada por la inestabilidad laboral y las dificultades para atender los gastos familiares.

Cuando mantener el hogar se convirtió en una lucha contra las deudas

Los abogados de Repara tu Deuda señalan que los problemas económicos comenzaron cuando la afectada solicitó un préstamo para afrontar los gastos de entrada al alquiler de una vivienda y comprar un billete de avión para que su pareja pudiera viajar desde Venezuela a España. También recurrió a una tarjeta de crédito para adquirir enseres básicos y alimentos.

La situación empeoró poco después, cuando su pareja perdió el empleo y ella tuvo que asumir íntegramente las cuotas del préstamo. Sus contratos laborales discontinuos y los ingresos insuficientes dificultaron el cumplimiento de los pagos.

El problema no fue únicamente el préstamo inicial, sino la pérdida de ingresos en el hogar y la imposibilidad de mantener las cuotas con un trabajo inestable, apuntan los letrados al describir las circunstancias del caso.

Para evitar retrasos, la mujer solicitó varios minipréstamos. Sin embargo, los elevados intereses asociados a estos productos incrementaron sus obligaciones económicas. Según indican los abogados, aquel intento de mantenerse al corriente de los pagos terminó agravando el sobreendeudamiento. Actualmente, sus ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades más básicas.

La EPI representa una salida legal para personas que, pese a sus esfuerzos, no pueden hacer frente a las deudas acumuladas. Entre los beneficios que pueden derivarse de la exoneración figuran la actualización de los registros de morosidad respecto de las deudas canceladas y el cese de las reclamaciones por esas obligaciones. También pueden solicitar nueva financiación y adquirir bienes a su nombre, aunque la concesión de créditos dependerá de la evaluación de cada entidad.

Repara tu Deuda trabaja para facilitar el acceso a este procedimiento mediante asesoramiento jurídico especializado y apoyo en la preparación de la documentación necesaria. Su propuesta busca reducir las gestiones que debe afrontar el cliente y acompañarlo durante la tramitación.

La filosofía del despacho se refleja en una idea especialmente vinculada a esta historia: Nadie debería verse obligado a elegir entre cubrir las necesidades de su familia y vivir permanentemente atrapado por las deudas. Desde esa perspectiva, su equipo busca que las personas insolventes puedan acceder a una solución jurídica adaptada a sus circunstancias.

Para esta mujer de Madrid, la exoneración supone recuperar el margen de tranquilidad que había perdido. El mensaje que transmite su caso es claro: Cuando los ingresos apenas alcanzan para vivir, una segunda oportunidad puede marcar la diferencia entre seguir acumulando preocupaciones y recuperar el control del futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652