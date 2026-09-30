Una mujer de Madrid, Comunidad de Madrid, resuelve 171.715 € con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de máxima referencia en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado en Madrid el caso de una mujer que acumulaba 171.715 euros de deuda. El origen de su insolvencia estuvo vinculado a la actividad empresarial desarrollada por quien entonces era su cónyuge y a una responsabilidad societaria que ella asumió sin participar realmente en la gestión del negocio.

Una responsabilidad empresarial sobre el papel que terminó afectando a su economía

Los abogados explican que la afectada fue incluida como administradora solidaria de una sociedad dedicada a la comercialización de productos para la automatización de procesos industriales. Sin embargo, su intervención fue “meramente nominal”. Era docente, trabajaba a jornada completa en un centro educativo y carecía de formación empresarial.

Según detallan los letrados, tampoco participó en el capital social, recibió remuneración ni desarrolló funciones directivas, administrativas o de gestión. La situación cambió cuando el negocio comenzó a sufrir problemas de liquidez y sobreendeudamiento. Los impagos acabaron trasladándose a las obligaciones personales del matrimonio.

Entre ellas figuraba la hipoteca de la vivienda habitual. La imposibilidad de atenderla desembocó en una ejecución hipotecaria y el posterior embargo del inmueble, tras el cual permaneció un remanente que la afectada tampoco podía asumir. Actualmente se encuentra desempleada y atraviesa problemas de salud, mientras sus recursos “apenas le permiten cubrir sus gastos más esenciales”.

Una ley nacida para ofrecer una salida cuando las deudas cierran todas las puertas

La filosofía de la segunda oportunidad tiene sus raíces en Estados Unidos y posteriormente fue incorporándose a otros ordenamientos. En España, este mecanismo llegó en 2015, el mismo año en que nació Repara tu Deuda Abogados, firma pionera en especializarse en su aplicación.

Sus efectos van más allá de resolver las obligaciones pendientes. Las personas beneficiadas pueden salir de los registros de morosidad, dejar de recibir las constantes llamadas de bancos y entidades financieras, volver a solicitar financiación si lo necesitan y registrar futuros bienes a su nombre.

El despacho ha incorporado además MyRepara para facilitar el seguimiento del procedimiento. Desde la aplicación, disponible para Android e iOS, los clientes pueden consultar la evolución de su expediente, aportar documentación, plantear dudas y mantenerse en contacto con los especialistas sin desplazamientos innecesarios.

Las opiniones de quienes ya han pasado por el proceso reflejan especialmente esa sensación de recuperar perspectivas. Algunos usuarios hablan de haber encontrado “un nuevo comienzo”, otros agradecen poder “empezar de nuevo sin la carga de las deudas”, mientras que también se repiten referencias al acompañamiento recibido y a la tranquilidad recuperada.

Porque una segunda oportunidad cobra verdadero sentido cuando deja de ser solamente una figura legal y se convierte en la posibilidad real de volver a hacer planes.

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