MuñozVal lanza en Fruit Attraction la zanahoria morada con estudio del CSIC que avala su poder antioxidante

(Información remitida por la empresa firmante)

La investigación ha demostrado que el alto contenido en antocianinas explica la mayor capacidad antioxidante de esta variedad, hasta 34 veces superior a la zanahoria naranja

Madrid, 25 de septiembre de 2025.- MuñozVal, empresa vallisoletana con cuatro décadas de trayectoria en el sector hortofrutícola, presentará en Fruit Attraction 2025 su nuevo producto: la zanahoria morada. La gran cita del sector, que se celebra en IFEMA Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre, será el escaparate perfecto para dar a conocer esta variedad ancestral recuperada.



El lanzamiento cuenta con el respaldo científico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC), que en septiembre de 2025 ha realizado un estudio comparativo. En los análisis in vitro, la zanahoria morada de MuñozVal alcanza hasta 34 veces más capacidad antioxidante que la variedad naranja. Esta diferencia se debe a su alto contenido en antocianinas, compuestos naturales responsables de su color intenso y reconocidos entre los antioxidantes más potentes de la naturaleza. Además, mantiene los carotenoides y la provitamina A propios de la hortaliza tradicional.



La presentación oficial del nuevo producto tendrá lugar en Fruit Attraction, donde la firma vallisoletana participará como co-expositor en el espacio Tierra de Sabor, ubicado en el Pabellón 3 (stand 3C07A). Allí la compañía dará a conocer la zanahoria morada y sus aplicaciones de consumo.



Otro de los momentos destacados durante la feria será la grabación en directo del pódcast 'Búscate la vida', conducido por José Elías y Eric Ponce. El episodio especial, titulado "Ponte morado de salud. Los alimentos funcionales", contará con la participación de Jesús Muñoz, responsable al frente de MuñozVal, y abordará la innovación hortofrutícola, la sostenibilidad y las tendencias de consumo, con la zanahoria morada como protagonista. La cita tendrá lugar en el Fruit Forum el 30 de septiembre a las 15:30 h y podrá seguirse también por streaming.



Además, el nuevo producto de la empresa concurre también en esta edición a los Innovation Hub Awards 2025 en la categoría Fresh Produce, y podrá verse junto al resto de innovaciones del certamen en el núcleo de conexión entre los pabellones 5 y 7.



Consolidada durante décadas como proveedor de referencia en zanahoria y puerro, MuñozVal se convierte ahora en el primer operador hortofrutícola que sitúa en el mercado español la zanahoria morada con suministro estable los 365 días del año. Lo hace a través de un modelo integral que combina 175 hectáreas de cultivo propio y siembras escalonadas. Con esta base asegura un abastecimiento continuo, tanto para la gran distribución como para la industria alimentaria, reforzando así su posición como socio sólido y de confianza.



Acerca de MuñozVal

Fundada en 1986 y con sede en Valdestillas (Valladolid), MuñozVal es una empresa familiar especializada en el cultivo, acondicionamiento y distribución de zanahorias y puerros. Con 175 hectáreas de producción propia y una plantilla de 49 trabajadores, abastece de forma continua a cadenas de distribución e industria alimentaria. Entre sus clientes se encuentran Carrefour, Vicente Peris, Sam Dennigan & Dennigan, Top Fresh, Línea Verde, Primaflor, Verdifresh, Procesados del Sur, Gufresco, Gallina Blanca, Frutas y Verduras El País y Agrícola Villena, entre otros.



Comprometida con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, la firma hortofrutícola cuenta con certificaciones internacionales como GLOBALG.A.P. e IFS Food, que avalan su seguridad alimentaria. También colabora con el Banco de Alimentos de Madrid y con el proyecto de economía circular Remolonas, reforzando así su compromiso social.







Contacto

Nombre contacto: Andrea Ceballos

Descripción contacto: MuñozVal

Teléfono de contacto: 608087411



