Murwal se propone convertir el 22 de junio en el día que más auriculares se venden en España - Murwal España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de junio 2026.- La marca española de audio quiere convertir el Día de la Música en el día con más ventas de auriculares de todo el año.

¿Qué se haría por unos auriculares a 29 euros, un viaje al Caribe para dos personas y miles de euros en premios? Eso es exactamente lo que Murwal quiere descubrir este próximo lunes 22 de junio.

La marca española de audio ha lanzado una campaña tan ambiciosa como llamativa: convertir el Día de la Música en el día en que más auriculares se venden en toda España. Para lograrlo, la compañía ha preparado una promoción que incluye descuentos inéditos: durante 24 horas, todos sus auriculares estarán a 29 euros y todos los pedidos entrarán en un gran sorteo valorado en más de 15.000 euros, entre los que destaca un viaje al Caribe para dos personas, además de miles de euros en Soundglasses y altavoces.

"Queremos que todo el mundo hable de música"

La idea detrás de la campaña es sencilla: si existe un Día del Libro, un Black Friday o incluso un Prime Day, ¿por qué la música, una de las mayores pasiones de millones de personas, no tiene su propia gran fecha de celebración?

Desde Murwal creen que ha llegado el momento de cambiar eso.

El objetivo es que el 22 de junio deje de ser una fecha más en el calendario y se convierta en una jornada marcada por la música, los sorteos, las promociones y el descubrimiento de nuevas formas de escuchar contenido.

Como parte de la campaña de este año, Murwal ha activado a su comunidad de creadores e influencers, que han recibido el producto envuelto en un paquete sellado con la instrucción de “no abrir hasta el lunes 22 de junio a las 16:00 horas”, generando expectación en redes sociales en los días previos al lanzamiento.

El sorteo especial del verano

La acción estará activa únicamente durante 24 horas y todos los pedidos realizados durante la jornada participarán automáticamente en un sorteo extraordinario. No es necesario ningún paso adicional: basta con realizar un pedido durante este día

Entre los premios destacan:

-Un viaje al Caribe para dos personas.

-5.000 euros en Murwal Soundglasses, su nuevas gafas con sonido que están arrasando.

-5.000 euros en altavoces.

-Miles de euros adicionales en productos de audio.

La compañía espera registrar uno de los mayores picos de ventas de su historia durante la campaña.

¿Puede una marca crear una nueva tradición?

Lo que comenzó como una promoción comercial se ha convertido en algo mucho más ambicioso. Murwal no esconde que su objetivo a largo plazo es instaurar una nueva costumbre en España: que cada 22 de junio miles de personas estrenen auriculares para celebrar el Día de la Música.

Una idea que hace apenas unos años habría parecido imposible, pero que podría convertirse en una realidad si la campaña consigue el impacto que la marca espera. Porque, al fin y al cabo, si existe un día para regalar flores, libros o tecnología... ¿por qué no va a existir también un día para estrenar música?



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