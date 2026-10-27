Mutua Universal y Universidad de Deusto abordan el impacto de las bajas laborales por salud mental

Centro asistencial de Mutua Universal - Mutua Universal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

El acuerdo impulsará estudios aplicados sobre ansiedad, depresión y trastornos adaptativos en el en el ámbito laboral, combinando análisis de datos y la atención integral para favorecer la reincorporación sostenible

La salud mental se ha consolidado como uno de los principales retos sociales y laborales de nuestro tiempo, con una incidencia directa y creciente en los procesos de incapacidad temporal. Con el fin de aportar conocimiento riguroso e intervenciones basadas en la evidencia científica, Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, y la Universidad de Deusto han firmado un convenio de colaboración centrado en impulsar la investigación científica en psicología clínica y de la salud aplicada a las bajas laborales por salud mental.



El acuerdo pone el foco en los trastornos de mayor impacto en la incapacidad temporal, incluyendo la ansiedad, la depresión, los trastornos adaptativos y las conductas adictivas. El objetivo es estudiar los factores psicológicos, clínicos, laborales y organizacionales que influyen en la aparición, duración, recurrencia y cronificación de las bajas, desarrollando estrategias de prevención e intervención que protejan la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorezcan una reincorporación laboral sostenible.



Además, el convenio contempla la transferencia de los resultados de investigación a profesionales, organizaciones y agentes sociales.



"Esta colaboración combina el conocimiento del entorno laboral y la amplia experiencia en la gestión de la incapacidad temporal así como en técnicas avanzadas de análisis de datos, analítica predictiva e inteligencia artificial de Mutua Universal con el liderazgo de la Universidad de Deusto en materia de investigación para contribuir a la investigación, evaluación y prevención en materia de psicología sanitaria aplicada a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras", ha declarado Juan Güell, director general de Mutua Universal.



Por su parte, la Universidad de Deusto considera de gran valor "poner la ciencia al servicio de la persona y de la sociedad porque la institución entiende la investigación como una responsabilidad directa con el sufrimiento y la vulnerabilidad humana en el entorno actual. En este sentido, este acuerdo no busca solo analizar datos, sino aportar herramientas con rigor científico que nos permitan acompañar de forma integral a las personas trabajadoras en momentos de dificultad y colaborar con las instituciones para construir entornos laborales más humanos, justos y saludables".



El acuerdo consolida la misión de la Universidad de Deusto de generar conocimiento con impacto social directo, conectando las aulas y los laboratorios con los desafíos reales a los que se enfrentan a diario miles de trabajadores y sus entornos familiares y profesionales. Además, la alianza refuerza el compromiso de Mutua Universal por la innovación, la investigación y la divulgación científica aplicada a la salud y el bienestar, consolidando la colaboración con el ámbito académico para trasferir soluciones concretas a la sociedad.



Emisor: Mutua Universal

Contacto

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