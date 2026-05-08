My Top Tour lanza su app oficial y regala 5€ en la primera compra por descarga - MY TOP TOUR

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía granadina refuerza su apuesta por la digitalización con una aplicación propia que centraliza tickets, reservas y audioguías en un solo espacio para el viajero.

Madrid, 8 de mayo de 2026.- My Top Tour da un nuevo paso en su estrategia de innovación y digitalización con el lanzamiento oficial de su app, una herramienta diseñada para que el viajero pueda llevar consigo toda su experiencia y sus documentos útiles en la palma de la mano. Como celebración de lanzamiento, la compañía regala 5€ para la primera compra a quienes descarguen la aplicación.

Con esta nueva app, My Top Tour busca simplificar y mejorar cada fase del viaje, desde la planificación inicial hasta el disfrute de la experiencia en destino. La aplicación permite consultar y reservar actividades, descargar y gestionar tickets digitales desde el móvil o la tablet, y acceder a audioguías desarrolladas por la propia compañía junto a un historiador, con el objetivo de enriquecer la visita y aportar mayor contexto cultural al viajero. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

My Top Tour se ha consolidado como una compañía especializada en la organización y comercialización de visitas guiadas, tours y experiencias únicas en más de 33 destinos de todo el mundo, con una presencia especialmente destacada en España. La empresa cuenta, además, con operativa propia, personal y guías en ciudades clave como Granada, Sevilla y Madrid, lo que le permite ofrecer una experiencia más cuidada, cercana y adaptada a las necesidades reales del viajero.

Este lanzamiento se enmarca en una hoja de ruta clara de transformación digital. En 2025, la compañía impulsó la renovación visual y técnica de su web oficial, reforzando su ecosistema online y mejorando la experiencia de usuario. Ahora, en 2026, My Top Tour da el siguiente paso con el lanzamiento de una app propia que concentra en un único entorno móvil la reserva de actividades, la documentación del viaje y los contenidos de apoyo a la visita.

La app oficial de My Top Tour nace con una vocación clara: convertirse en el centro de operaciones del viajero. A través de una interfaz sencilla e intuitiva, el usuario puede descubrir actividades y monumentos emblemáticos, comprar entradas y visitas guiadas, almacenar sus tickets digitales y utilizar audioguías integradas para disfrutar de una experiencia más autónoma, completa y conectada. En sus fichas públicas de descarga, la aplicación destaca precisamente la posibilidad de planificar el viaje, comprar tickets sin colas y descubrir actividades en enclaves como la Alhambra, el Louvre, el Palacio Real o el Real Alcázar de Sevilla.

Con este lanzamiento, My Top Tour refuerza su posicionamiento como una empresa turística que combina atención al viajero, conocimiento del destino y tecnología aplicada a la experiencia. La app no solo facilita la reserva, sino que responde a una demanda cada vez más clara del mercado: contar con una solución móvil que reúna, en un mismo lugar, toda la información y los recursos necesarios para viajar con más comodidad.

Para celebrar su lanzamiento, My Top Tour ofrece 5€ de regalo en la primera compra al descargar la app oficial. Una propuesta pensada para animar a nuevos usuarios a descubrir una forma más ágil, cómoda y digital de organizar sus viajes y experiencias. Se puede acceder a la descarga de la nueva APP de My Top Tour aquí: qrco.de/bgYhoH

Contacto

Emisor: MY TOP TOUR

Contacto: MY TOP TOUR

Número de contacto: 958 53 50 28