Nace la Asociación Astur Iberoamericana de Franquicias como puente entre España e Iberoamérica - Centro Franquicias- Susana Fernández Iglesias

(Información remitida por la empresa firmante)

El anuncio y la firma del acta de intenciones se han presentado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, durante la clausura del IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias.

Impulsada por empresas de referencia de ambos lados del Atlántico, la asociación fija su sede en Oviedo y facilitará la implantación, el asesoramiento y la cooperación internacional para modelos de franquicia entre España y los mercados latinoamericanos.

Oviedo (España), 01 de octubre de 2026 – En el marco de la celebración del IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo ha sido escenario de un hito para la proyección exterior del tejido empresarial: la presentación y firma del acta de intenciones para la constitución formal de la Asociación Astur Iberoamericana de Franquicias (AAIF), una iniciativa de la consultora Centro Franquicias, con sede en Oviedo, Madrid y CDMX, que nace con vocación de convertirse en plataforma de referencia para la expansión de franquicias entre España y América Latina.

La nueva entidad nace con sede social en Oviedo (calle Quintana, sede de la Cámara de Comercio) y una clara vocación internacional: tender puentes directos de expansión entre España y los mercados de Latinoamérica. El acta fundacional está respaldada por un grupo promotor multidisciplinar de empresas consolidadas en los sectores de la consultoría, los servicios, la restauración y el comercio, reflejo del dinamismo y la sinergia empresarial que ya existe entre ambas orillas del Atlántico.

La AAIF tiene como misión fundamental facilitar el aterrizaje, crecimiento y consolidación de empresas franquiciadoras a ambos lados del Atlántico, actuando como interlocutor único entre el ecosistema franquiciador español y el latinoamericano.

"Desde México vemos con gran entusiasmo las oportunidades que surgen al estrechar nuestros lazos con el ecosistema empresarial iberoamericano. Tenemos mucho que compartir, pero también mucho que aprender unos de otros"

Portavoz de la Asociación Astur Iberoamericana de Franquicias (AAIF)

Principales fines de la asociación

Entre los fines recogidos en el acuerdo de constitución destacan:

Impulso a la internacionalización: acompañar y asesorar a los asociados en sus procesos de crecimiento, marco normativo e implantación de modelos de negocio en el entorno iberoamericano.

Cooperación institucional: fomentar alianzas y convenios estables con cámaras de comercio, federaciones, organismos de promoción exterior y entidades afines.

Transferencia de conocimiento: desarrollar foros, misiones comerciales, estudios de mercado y programas de formación especializada en materia de franquicia y gobernanza empresarial.

Defensa sectorial: ejercer como voz representativa común del sector ante administraciones públicas e instituciones privadas.

Tras la firma de este protocolo de intenciones, las empresas firmantes han establecido un calendario de trabajo para constituir oficialmente la asociación y aprobar sus estatutos en un plazo inferior a dos meses, periodo durante el cual la iniciativa permanecerá abierta a la incorporación de nuevas firmas y marcas franquiciadoras, españolas y latinoamericanas que deseen sumarse al proyecto fundacional.

Para más información y contacto para medios

Entidad: Asociación Astur Iberoamericana de Franquicias (AAIF)

Sede: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo (C/ Quintana, 32, Oviedo, España)

Correo de prensa: info@centrofranquicias.com

Web.

Contacto

Emisor: Centro Franquicias- Susana Fernández Iglesias

Contacto: Centro Franquicias- Susana Fernández Iglesias

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