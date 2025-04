Nace CertiDEMANDA, la 1ª plataforma para acreditar y certificar MASC previos a la demanda judicial

(Información remitida por la empresa firmante)

La reciente entrada en vigor de la LO 1/2025 convierte en obligatorio acreditar un intento de solución extrajudicial en procesos judiciales civiles/mercantiles. CertiDEMANDA se presenta al público para facilitar y eficientar este requisito, de forma telemática, segura y jurídicamente válida

Madrid, 22 de abril de 2025.- El pasado 21 de abril salió al mercado CertiDEMANDA, una innovadora plataforma digital desarrollada por abogados, mediadores y expertos digitales que permite, como tercero neutral, acreditar/certificar el intento de utilizar un mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC) antes de acudir a los Juzgados. Esta herramienta nace para dar respuesta a las dudas/exigencias de la nueva Ley Orgánica 1/2025, que contempla la inadmisión de demandas civiles/mercantiles en caso que no acreditar previamente ese intento de negociación/mediación.



Desde ahora, los despachos de abogados, las empresas y los particulares, podrán utilizar CertiDEMANDA para emitir ofertas vinculantes o intentos de negociación, enviarlos de forma fehaciente mediante burofax/buromail, generar recordatorios, y obtener un certificado digital propio que acredita el cumplimiento de este nuevo requisito legal, amén de tener controlados y actualizados todos sus MASC en un útil escritorio.



"Buscábamos una solución rápida, segura y válida, que agilizara el trabajo de los despachos y les ayudara a centrarse en la estrategia, donde aportan verdadero valor", afirma la Letrada Marta Alegría, miembro del equipo fundador.



Un nuevo escenario procesal

La nueva ley supone un cambio de paradigma en el procedimiento judicial español: si no se acredita haber intentado previamente una vía alternativa de solución, la demanda será inadmitida a trámite en los procedimientos civiles/mercantiles.



CertiDEMANDA responde con agilidad a esto, convirtiéndose en una solución pionera y sencilla para cumplir con la ley.



¿Cómo funciona CertiDEMANDA?

El proceso es 100% digital y sencillo:



1. El usuario (particular, empresa o despacho) accede a www.certidemanda.es.





2. Selecciona el servicio deseado (Ej: "Oferta vinculante").





3. Rellena los datos del conflicto, las partes implicadas y la propuesta de solución.





4. El equipo de CertiDEMANDA revisa los datos, los ajusta a norma y remite la comunicación a la parte contraria mediante burofax/buromail certificado.





5. Si no hay respuesta en un plazo de 30 días (o es negativa), se genera un certificado digital propio, como tercero neutral, que acredita que se ha intentado la resolución extrajudicial, y se envía al cliente.





Este certificado sirve como prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad, cumpliendo así con lo exigido por la Ley.



Un impulso hacia una Justicia más eficiente

CertiDEMANDA no solo facilita el cumplimiento del requisito de procedibilidad, sino que nace con la visión de promover una cultura jurídica más ágil y orientada a la solución dialogada, alineándose con el objetivo de descongestionar los juzgados y fomentar la resolución amistosa de conflictos.



"Estamos convencidos de que esta herramienta va a ayudar en la preparación de una demanda. CertiDEMANDA, con precios competitivos, gestionará en paralelo el proceso previo, apoyando y descargando a los despachos", explican sus creadores.



Una solución pionera y digital

CertiDEMANDA se posiciona como la 1ª plataforma centrada exclusivamente en la certificación de los pasos exigidos por la nueva normativa, abordando, tanto el envío de la comunicación legal, como su trazabilidad y la garantía de ser un tercero independiente.



Su diseño sencillo y su validez jurídica la convierten en un aliado natural para los profesionales del Derecho.



Web: www.certidemanda.es



