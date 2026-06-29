Nace Helena: la primera Inteligencia Artificial que audita el capital natural financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de junio de 2026. – El mercado global de las finanzas climáticas vive hoy un punto de inflexión. La compañía tecnológica NatureBrain ha anunciado el lanzamiento oficial de Helena AI, la primera solución a nivel mundial basada en inteligencia artificial predictiva profunda diseñada para transformar la complejidad de los ecosistemas naturales en datos financieros 100% auditables.

Hasta la fecha, la inversión institucional en soluciones basadas en la naturaleza (NbS) se ha visto severamente limitada por la falta de estandarización y la dependencia de narrativas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ambiguas. Helena AI rompe esta barrera permitiendo que los datos biológicos y biofísicos de un activo natural se traduzcan de forma automatizada en métricas cuantitativas de riesgo y retorno, listas para integrarse directamente en la hoja de balance de cualquier corporación o fondo de inversión.

El fin del 'greenwashing' corporativo

"Si no se puede auditar, no es un activo financiero. Así de simple", afirma Miguel Ángel García Tamargo, Founder & CEO de NatureBrain. "Durante años, el mercado ha operado bajo estimaciones vagas y reportes que no pasaban un comité de riesgos serio. Con Helena AI eliminamos la incertidumbre: aportamos certidumbre matemática y rails de datos con calidad de auditoría para que los grandes fondos soberanos e institucionales puedan desplegar capital a gran escala en el capital natural".

La plataforma utiliza modelos predictivos avanzados que analizan dinámicas ecológicas complejas a nivel global, adelantándose a los riesgos climáticos, regulatorios y operativos de los proyectos de regeneración, y blindando las inversiones frente al conocido greenwashing.

Tracción real en un mercado de 25 billones de dólares

A diferencia de otras iniciativas en fase conceptual, NatureBrain se presenta al mercado con una sólida estructura operativa y financiera. La tecnológica ya cuenta con un equipo global de 16 profesionales de primer nivel, opera de forma activa en diversos hubs estratégicos internacionales y genera ingresos recurrentes con beneficios consolidados.

El lanzamiento de Helena AI posiciona a la firma a la vanguardia de un mercado —el del capital natural— que los analistas globales ya valoran en más de 25 billones de dólares y que se perfila como la clase de activo más crítica de la próxima década para la descarbonización de la economía global.

Sobre NatureBrain: Fundada por Miguel Ángel García Tamargo, NatureBrain es una compañía tecnológica global especializada en la intersección de la inteligencia artificial predictiva y las finanzas sostenibles. A través de su plataforma Helena AI, la empresa proporciona la infraestructura de datos y auditoría matemática necesaria para que inversores institucionales y corporaciones globales gestionen el capital natural como un activo financiero de alta confianza.

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Contacto de Prensa: Miguel Ángel García Tamargo – Fundador & CEO

Email: magt@naturebrain.earth

Teléfono: 649854931

Web:https://naturebrain.earth