Nace lutrAI, la app española que registra lo que se come hablando y sigue el plan del nutricionista

Usuaria de lutrAI hablando con el asistente nutricional - MARKCREATIVES S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de julio

Desarrollada en España, lutrAI permite dictar en voz alta lo que se come —sin pesar ni teclear— para que la inteligencia artificial lleve el registro nutricional del día. Su función diferencial no sustituye al dietista: integra el plan que este ha pautado y ayuda a seguirlo a diario

Registrar lo que se come ha sido durante años la principal barrera para quienes quieren cuidar su alimentación: pesar cada ingrediente, buscar en bases de datos interminables y anotarlo todo a mano acaba por agotar la paciencia. Es la razón por la que muchas personas abandonan las aplicaciones de registro tipo hoja de cálculo a las pocas semanas. La española lutrAI propone cambiar el gesto: en lugar de teclear, el usuario habla.



Basta con dictar en voz alta lo que se ha comido —"un plato de lentejas con ensalada y una manzana"— para que la aplicación organice el registro del día: calorías, macronutrientes y micronutrientes, además de una estimación del grado de procesamiento de los alimentos a partir del sistema NOVA. El sistema, que también admite foto o texto, se apoya en los modelos de inteligencia artificial de Anthropic (Claude). lutrAI es una aplicación web (PWA) accesible desde el navegador, desarrollada en España y conforme al RGPD.



Su función diferencial es "Tu Nutricionista". El usuario sube en PDF el plan que le ha pautado un profesional y la aplicación lo integra: genera el menú del día, un checklist de tomas, el seguimiento de la adherencia y un resumen diario de cómo se ha ajustado al plan. "Buscábamos que el trabajo del nutricionista no se quedara en un PDF olvidado, sino que acompañara a la persona cada día", explica José Ignacio Tovar, responsable de lutrAI. La herramienta está pensada para acompañar al profesional, no para sustituirlo: es una herramienta educativa de seguimiento nutricional y no constituye consejo médico.



La aplicación se adapta a distintos objetivos mediante ocho modos nutricionales —entre ellos déficit, mantenimiento, deporte (Sport) o keto—, con la idea de ayudar a quien quiere controlar un déficit calórico a hacerlo de forma práctica y sostenible, centrada en el hábito y no en la obsesión por el número. Suma recordatorios para la toma de suplementos, un módulo que relaciona los entrenamientos con la alimentación y "Mi día de una tacada", que permite narrar la jornada entera —comidas y ejercicio— en un único audio para registrarla de una vez.



"Queríamos eliminar la fricción que hace que la gente lo deje: si registrar la comida es tan sencillo como contarla en voz alta, el hábito se sostiene", añade Tovar. La aplicación se dirige a quienes quieren cuidar su alimentación sin fricción, a usuarios de nutricionista que buscan seguir su plan cada día y a deportistas aficionados.



Acerca de lutrAI

lutrAI es una aplicación web (PWA) española, desarrollada en España por Markcreatives S.L., para contar calorías hablando. Combina el registro por voz, foto o texto con inteligencia artificial de Anthropic y el sistema NOVA para ofrecer un seguimiento sencillo, sin pesar alimentos ni teclear, con un enfoque educativo que no sustituye el consejo de un profesional sanitario.







Contacto

Nombre contacto: José Ignacio Tovar

Descripción contacto: Markcreatives S.L. — Responsable de lutrAI

Teléfono de contacto: 637325751



