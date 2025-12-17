Nace Nattan, la primera marca que integra infusiones funcionales y complementos alimenticios - Nattan

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de diciembre.- En un momento en el que el bienestar se ha convertido en una prioridad, nace Nattan, una marca 100% española que combina ciencia, naturaleza y sostenibilidad para ofrecer soluciones reales a los retos del día a día: el estrés, la falta de energía, los problemas digestivos o la dificultad para descansar. Tras casi cuatro años de investigación, desarrollo y construcción de marca, Nattan llega al mercado con el propósito de ayudar a las personas a sentirse mejor cada día, de forma natural y holística con un novedoso formato que integra infusiones funcionales y complementos alimenticios.

El camino hasta aquí ha sido tan riguroso como inspirador. Detrás de cada producto hay un proceso que une investigación científica, desarrollo de fórmulas, ensayos técnicos y diseño. Nattan nace en un contexto en el que muchas personas conviven con síntomas como la niebla mental, el cansancio o la dificultad para desconectar, y ofrece una alternativa real: productos eficaces, fáciles de incorporar en la rutina y creados con respeto por el cuerpo. Su nombre, un palíndromo inspirado en la naturaleza, simboliza equilibrio, consistencia y conexión con el poder de las plantas, reflejando la esencia de la marca.

Nattan es la primera firma en combinar infusiones y complementos alimenticios, creando planes holísticos que trabajan en sinergia. Su propuesta integra infusiones funcionales y cápsulas, aprovechando al máximo las propiedades de plantas, vitaminas y minerales en dos formatos que se potencian entre sí. El resultado son siete planes enfocados a distintas necesidades: Boost & Burn (adelgazante), Purifying Detox (drenante y desintoxicante), Radiant Skin (cuidado de la piel desde dentro), Energise & Focus (energía y concentración), Deep Sleep (descanso reparador), Better Digestion (salud digestiva) y De-stress Body & Mind (gestión del estrés y equilibrio físico y emocional).

Detrás del desarrollo de Nattan hay un equipo con una amplia trayectoria en investigación y bienestar. Al frente del área de I+D se encuentra Nati Osés, farmacéutica por la Universidad de Navarra y pionera en infusiones funcionales en España. Con más de 25 años de experiencia, Osés aporta su conocimiento en fitoterapia y formulación natural para crear productos que realmente funcionan. La dirección general está a cargo de Carmen Rebel, quien ha desarrollado su carrera en marcas como SHA Wellness Clinic y Ecoalf. Su visión, centrada en el bienestar holístico, ha sido clave para construir una marca que une rigor científico, innovación y cuidado personal.

Las infusiones tienen un precio de 3,90 €, los complementos alimenticios oscilan entre 24,90 € y 32,90 €, y los planes de suscripción mensual, que combinan ambos formatos, se ofrecen a un precio de lanzamiento de 29,90 €. Cada plan está diseñado para acompañar el bienestar desde dentro, con una dosis adaptada y una rutina sencilla que se entrega mensualmente en casa. Los productos se pueden adquirir en la tienda online.

La I+D+i es el corazón de Nattan. La marca trabaja desde la innovación constante, con un equipo especializado que desarrolla fórmulas únicas y garantiza eficacia, seguridad y calidad. Su compromiso con la sostenibilidad es igualmente firme: cuenta con la certificación ISO 14001 y con la de Cero residuos a vertedero, asegurando que todos los residuos se reutilizan, reciclan o transforman en energía. Todos los productos son 100 % libres de plástico y se elaboran con energía 100 % renovable. Nattan declara anualmente su huella de carbono y avanza hacia la descarbonización progresiva, aplicando una gestión responsable y transparente.

Más allá de una marca, Nattan es una forma de entender el bienestar: un equilibrio entre innovación y tradición, naturaleza y ciencia, cuerpo y mente. Una nueva manera de cuidarse que apuesta por la coherencia, la transparencia y la eficacia para sentirse mejor cada día, de forma natural.

Contacto

Emisor: Nattan

Contacto: Ríos&Toth

Número de contacto: 911124785