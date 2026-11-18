(Información remitida por la empresa firmante)

- NAFSA, empresa familiar fundada en 1996 y hoy dirigida por la segunda generación, cierra su aniversario con el Premio de la Asociación de Marketing de Euskadi a la mejor estrategia de Marketing Internacional, logrado junto a la agencia de marketing bilbaína Posik

- La compañía de Gernika-Lumo, que cumple 30 años, ya factura más de la mitad fuera de España, frente al 37 % de hace tres años, gracias a una estrategia digital desarrollada junto a la agencia bilbaína Posik

Bilbao, 18 de noviembre de 2026. El fabricante vasco de electroimanes industriales NAFSA y la agencia Posik Marketing Digital recibieron el pasado viernes, 13 de noviembre, el Premio de la Asociación de Marketing de Euskadi 2026 a la mejor estrategia de Marketing Internacional, en una gala celebrada en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. El jurado ha reconocido un proyecto que ha llevado a esta empresa industrial a elevar del 37 % al 53 % el peso de las ventas fuera de España entre 2023 y 2026, un ejemplo de cómo una compañía de componentes técnicos puede abrir mercados exteriores apoyándose en la digitalización.

Un componente pequeño en un mercado global

NAFSA diseña y fabrica desde 1996 electroimanes, solenoides y actuadores electromagnéticos: piezas que pasan desapercibidas pero que bloquean puertas automáticas, accionan frenos o protegen celdas de distribución eléctrica. Sus clientes son fabricantes de maquinaria y equipos de sectores como el control de accesos, el ferroviario, la automoción o la maquinaria agrícola.

En 2023, solo el 37 % de su facturación procedía de fuera de España. El reto era el habitual en la pequeña y mediana industria: un producto técnico competitivo, pero poco visible para los ingenieros y departamentos de compras de otros países, que buscan proveedores en internet y en su propio idioma.

Elegir mercados con datos, no con intuición

NAFSA y Posik empezaron por decidir dónde merecía la pena competir. Con herramientas de inteligencia comercial, analizaron qué países importan este tipo de componentes y qué empresas podrían convertirse en clientes o distribuidores.

A partir de ahí, la compañía reforzó su presencia digital en cada mercado. Hoy cuenta con webs en español, inglés, francés y alemán, y ha publicado 188 artículos técnicos que explican sus aplicaciones industriales. Ese contenido, unido a una estrategia de posicionamiento en buscadores y de captación de clientes profesionales en LinkedIn, ha hecho que NAFSA aparezca cuando un ingeniero alemán o francés busca una solución concreta.

La estrategia también tiene en cuenta cómo se buscan hoy los proveedores. Por ejemplo, uno de los nuevos clientes de NAFSA, un fabricante alemán, conoció la empresa al preguntar a un asistente de inteligencia artificial qué compañías fabrican electroimanes.

Resultados en el mercado internacional

Entre 2023 y 2026, el peso de las ventas exteriores ha pasado del 37 % al 53 %, de modo que el negocio internacional ya supera al nacional. La facturación ha crecido de 4,7 millones de euros en 2023 a 5,3 millones a 15 de octubre de 2026, con el ejercicio aún abierto.

En lo que va de 2026, la empresa ha sumado 135 clientes nuevos y trabaja con una red de 15 distribuidores. Las solicitudes de contacto comerciales son un 78 % más que en 2023, y las que llegan desde las webs en inglés, francés y alemán han pasado de 46 a 122.

Declaraciones

Erlantz Zuberogoitia, Sales Manager de NAFSA: “Hace tres años vendíamos fuera un tercio de lo que fabricábamos. Hoy es más de la mitad. Nuestro producto ya era bueno; lo que nos faltaba era que nos encontraran en Alemania, Francia y resto de Europa cuando alguien busca un electroimán. Este premio reconoce un trabajo de equipo con Posik que se ve reflejado en la cuenta de resultados”.

David García, CEO de Posik: “Creo que este proyecto demuestra que el marketing digital tiene mucho recorrido en el sector industrial, donde todavía existe cierta reticencia a darle el protagonismo estratégico que merece. El caso de NAFSA demuestra lo contrario: un fabricante de componentes técnicos puede abrir mercados si entiende qué busca un ingeniero en otro país y se lo explica bien, en su idioma y con datos. Este premio es para todo el equipo que lo ha hecho posible”.

Sobre NAFSA

NAFSA (Electroimanes de Accionamiento NAFSA, S.L.) es un fabricante de Gernika-Lumo (Bizkaia) especializado desde 1996 en el diseño y la fabricación de electroimanes, solenoides, ventosas y actuadores electromagnéticos, de catálogo y a medida, para fabricantes de equipos industriales. Trabaja con un sistema de gestión de calidad certificado según ISO 9001:2015. Más información: nafsa.es.

Sobre Posik

Posik es una agencia de marketing digital con sede en Bilbao especializada en marketing industrial: ayuda a fabricantes y empresas técnicas a captar clientes profesionales en España y en otros mercados. Su equipo reúne a profesionales de marketing online, SEO, GEO, SEM, branding, comunicación, programación y diseño, lo que le permite ofrecer soluciones integrales hechas a medida de cada empresa.

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David Garcia

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