Nattan apuesta por las infusiones frías para disfrutar del buen tiempo y cuidar el bienestar - Nattan

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de septiembre de 2026.- El verano y el buen tiempo invitan a buscar opciones refrescantes para disfrutar de los días estivales y han vuelto a poner el foco en una de las principales recomendaciones de los expertos durante esta época: mantener una correcta hidratación. Cuando el calor aprieta, el organismo pierde una mayor cantidad de líquidos y minerales a través del sudor, por lo que reponerlos de forma adecuada resulta fundamental para favorecer el funcionamiento normal del cuerpo, mantener la energía y afrontar el día a día con mayor bienestar.

En este contexto, las bebidas frías se convierten en protagonistas de la temporada. Sin embargo, refrescarse no tiene por qué significar renunciar a los pequeños rituales de bienestar que forman parte de la rutina durante el resto del año. Las infusiones funcionales también pueden disfrutarse en frío y convertirse en una opción refrescante para acompañar diferentes momentos del día.

Nattan, la marca de bienestar natural que aúna ciencia y naturaleza, apuesta por esta forma más flexible de entender el consumo de infusiones a través de las Iced Infusions: una manera de disfrutar de las diferentes variedades de la marca adaptándolas al ritmo y las necesidades del verano.

Las infusiones funcionales de siempre con un nuevo twist: preparadas con hielo, frutas frescas y hierbas aromáticas para potenciar su sabor, frescura y beneficios. Las Iced Infusions permiten transformar una bebida tradicionalmente asociada a los meses fríos en un ritual refrescante para cualquier momento del día. Una pausa a media mañana, un acompañamiento para después de comer o una bebida para disfrutar al final de la tarde son algunas de las posibilidades que ofrece esta forma de consumo.

Una de las propuestas de Nattan para disfrutar de este formato es la Iced Infusion de Purifying Detox, que combina la infusión previamente preparada y enfriada con hielo, frambuesas ligeramente machacadas, un toque de sirope de agave, hierbabuena y rodajas de limón. Una combinación sencilla que aporta un toque afrutado y refrescante a la infusión y permite descubrir una nueva forma de disfrutarla durante los meses calurosos.

Un verano para descubrir las infusiones funcionales

Para quienes quieren iniciarse en el universo de las infusiones funcionales o descubrir nuevas variedades, Nattan propone su Discovery Pack, un formato que reúne una selección de sus infusiones para experimentar con diferentes ingredientes y funcionalidades y encontrar aquellas que mejor encajan con cada momento de la rutina.

El pack permite acercarse al universo de Nattan desde una perspectiva más flexible, descubriendo que no todas las infusiones responden al mismo momento del día ni a las mismas necesidades. Desde opciones pensadas para acompañar momentos de energía y concentración hasta propuestas orientadas al descanso, el bienestar digestivo o el cuidado de la piel, la variedad permite convertir la infusión en un ritual personal y adaptable.

Además, el formato Discovery Pack resulta especialmente interesante durante el verano, cuando la posibilidad de preparar las diferentes infusiones en frío amplía sus posibilidades de consumo y permite experimentar con nuevas combinaciones. Hielo, frutas frescas y hierbas aromáticas convierten cada variedad en una bebida refrescante y fácil de incorporar a la rutina.

Del ritual de invierno al ritual de verano

Tradicionalmente asociadas a una taza caliente y a los meses más fríos, las infusiones encuentran en su versión iced una nueva forma de consumo que encaja con los hábitos y preferencias de los meses estivales.

Esta tendencia permite mantener el ritual durante todo el año, adaptando simplemente su temperatura y preparación. De esta forma, una misma infusión puede disfrutarse caliente durante los meses de invierno y convertirse en una bebida fría y refrescante cuando llega el verano.

Siguiendo la filosofía de Nattan, se trata de incorporar pequeños hábitos de bienestar de una manera sencilla, flexible y realista, sin necesidad de que los cambios de estación impliquen abandonar las rutinas que funcionan en el día a día.

Durante el verano, Nattan recuerda que pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia. Porque mantenerse hidratado durante el verano también puede ser una oportunidad para cuidar el bienestar físico y mental a través de hábitos saludables que resulten fáciles de mantener durante todo el año.

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