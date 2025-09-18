NEQI aterriza en España como la revolución del cuidado capilar con fragancia de autor

(Información remitida por la empresa firmante)

Cuidado capilar de lujo, accesible para todos. Una nueva gama de productos diseñada para adaptarse a todos los tipos de cabello

Madrid, 18 de septiembre de 2025.-

NEQI, la nueva firma de cuidado capilar de lujo que está transformando el sector beauty en Europa, llega a España de la mano del grupo alemán New Flag, todo un referente en la creación y distribución de marcas de cosmética innovadoras. Con una propuesta que une rendimiento profesional, diseño sofisticado y una fragancia exclusiva firmada por Alberto Morillas, NEQI convierte la rutina del cabello en un auténtico ritual de bienestar y estilo.



Cuidado capilar de lujo, accesible para todos. NEQI nace con una misión clara: democratizar el lujo en el cuidado del cabello. Su gama de productos ha sido diseñada para adaptarse a todos los tipos de cabello, edades y géneros, ofreciendo resultados profesionales desde el primer uso. Todas sus fórmulas son 100% veganas, libres de sulfatos y combinan tecnología cosmética avanzada con extractos botánicos exóticos. De esta manera, NEQI no solo garantiza un cabello sano y cuidado, sino que también respeta el equilibrio natural del cuero cabelludo y el medioambiente.



Para celebrar su llegada a España, presentamos dos de los productos estrella de la marca: el spray moldeador DIAMOND GLASS y la gama capilar REPAIR REVEAL. Ambos son ideales para recuperar, reparar y mimar el cabello tras el verano, ofreciendo brillo, nutrición y protección profesional desde la primera aplicación.



DIAMOND GLASS: brillo espejo y protección contra la humedad en un solo gesto. El nuevo spray moldeador DIAMOND GLASS (PVP: 9,95€) es la solución perfecta para lograr el acabado de "cabello de cristal", con un brillo espejo y una suavidad impecable en todo tipo de melenas. Gracias a sus polímeros activados por calor, aporta flexibilidad, controla el encrespamiento y forma un escudo protector contra la humedad que se mantiene incluso después de varios lavados. Además, incorpora protección térmica para un peinado seguro con herramientas de calor. Ideal para cabellos lisos, rizados, finos o gruesos. Para un acabado profesional y luminoso, el uso del producto debe realizarse de la siguiente manera. Para empezar, dividir el cabello en secciones, lo que permite una aplicación uniforme y controlada. A continuación, pulverizar el spray generosamente sobre el cabello previamente secado con toalla, evitando aplicarlo sobre el cabello completamente mojado, para garantizar una textura perfecta. Y, a la hora de moldear, trabajar cada sección individualmente, aplicando calor con secador o plancha, manteniendo tensión para lograr un peinado definido y flexible. El resultado: un cabello con movimiento natural, brillo excepcional y un acabado digno de pasarela, ideal para cualquier tipo de look. El Spray Moldeador Diamond Glass permite crear estilos sofisticados con facilidad, aportando textura, fijación ligera y un brillo excepcional, convirtiéndose en un imprescindible en la rutina de belleza profesional y doméstica.



REPAIR REVEAL: la gama completa para reparar, nutrir y proteger el cabello en casa. La gama REPAIR REVEAL de NEQI ofrece un cuidado capilar profesional al alcance de todos, especialmente diseñada para cabellos estresados, teñidos o dañados. Compuesta por champú, mascarilla y acondicionador, cada producto trabaja en sinergia para restaurar la fibra capilar, mejorar la resistencia, así como devolver suavidad y brillo al cabello desde la primera aplicación.



• Champú Reparador (9,95€): limpia suavemente sin sulfatos y nutre con fitoqueratina, fortaleciendo el cabello y protegiéndolo durante el lavado.



• Mascarilla Acondicionadora Reparadora (9,95€): penetra en profundidad, facilita el peinado y aporta un efecto antiencrespamiento, dejando el cabello suave, resistente y protegido frente a futuros daños.



• Acondicionador Reparador (9,95€): sella la fibra capilar tras el lavado aportando sensación sedosa, suavidad y un acabado de aspecto sano, completando la reparación intensiva de la gama.



Con REPAIR REVEAL, NEQI permite disfrutar de una rutina de cuidado integral que combina nutrición, reparación y protección, transformando el cabello dañado en una melena visiblemente más sana, fuerte y manejable.



Una fragancia inédita en el mundo capilar. El sello diferencial de NEQI es su fragancia de autor, creada en exclusiva por Alberto Morillas, uno de los perfumistas más influyentes de las últimas décadas y creador de iconos como CK One o Acqua di Giò. Por primera vez, su maestría olfativa se traslada al cuidado capilar con una composición única: notas de salida frescas de grosella negra y hojas de té, un corazón floral suave y un fondo elegante de ámbar y almizcle. El resultado es una estela envolvente que eleva cada lavado a una experiencia sensorial de lujo.



Diseño icónico y compromiso sostenible. Más allá de la fórmula, NEQI destaca también por el diseño singular de sus envases, inspirado en la silueta de un vaso parisino y concebido como un objeto de diseño para el día a día. Su estética minimalista y sofisticada aporta distinción al ritual de cuidado capilar, mientras que los envases son 100% reciclables, reafirmando la apuesta de la marca por la sostenibilidad.



Distribución en España. La gama NEQI ya está disponible en España en El Corte Ingles y Primor, dos de los principales referentes en perfumería y cosmética del país. Además, la gama también puede encontrarse en otras tiendas destacadas del sector, ampliando así su presencia en el mercado nacional. Con este lanzamiento, los consumidores españoles tienen acceso a una propuesta única que combina innovación, lujo accesible y un compromiso real con la sostenibilidad.



NEQI forma parte de New Flag, grupo alemán fundado en Múnich en 2010 y considerado uno de los grandes impulsores de marcas beauty disruptivas a nivel mundial. Destaca por lanzar al mercado marcas de belleza innovadoras con rapidez, creatividad y precisión. Mediante una distribución estratégica, el desarrollo de productos basados en tendencias y una narrativa de marca impactante que conecta a los consumidores con soluciones de belleza de vanguardia, garantizando un impacto duradero en el mercado. Con presencia en más de 80 países, New Flag ha sabido anticiparse a las nuevas demandas de los consumidores, creando un ecosistema de marcas que transforman la experiencia de belleza y cuidado personal. Con el lanzamiento de NEQI en España y en otros mercados internacionales, el grupo da un paso más en su expansión internacional, apostando por elevar el cuidado capilar a una experiencia multisensorial de lujo, innovadora y sostenible.



