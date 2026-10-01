No todos los magnesios son iguales, la clave está en escuchar lo que el cuerpo pide - N2 NATURAL NUTRITION

(Información remitida por la empresa firmante)

La fatiga, el estrés y el mal descanso pueden tener un denominador común: el magnesio

La vuelta a las rutinas puede traer consigo fatiga, sueño ligero e irritabilidad. A esto se suma que algunos estudios apuntan a una reducción del contenido de minerales en determinados alimentos debido a la agricultura intensiva, mientras que el estrés y el ejercicio pueden aumentar las necesidades de magnesio. Este mineral interviene en la producción de energía, el funcionamiento muscular y el sistema nervioso. La EFSA reconoce además su contribución a la reducción del cansancio y la fatiga. No todas las formas de magnesio son iguales: su absorción depende de la fórmula y del tipo de compuesto. Por ello, N2 Natural Nutrition ha desarrollado diferentes opciones adaptadas a distintas necesidades.

Cuando el estrés no da tregua y el estómago tampoco lo pone fácil

Hay personas para las que cualquier suplemento de magnesio termina siendo sinónimo de molestias digestivas. El bisglicinato resuelve precisamente ese problema: al tratarse de una forma quelada, en la que el magnesio va unido a dos moléculas de glicina, se absorbe a través del intestino delgado sin depender de la acidez estomacal y sin el efecto laxante que puede aparecer con formas menos biodisponibles, como el óxido o el carbonato, cuando se toman en dosis altas.

Magnesio Bisglicinato + B6 + D3 aporta 450 mg de magnesio elemental por dosis, junto con vitamina B6, que mejora la absorción celular del magnesio y participa en la producción de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, y vitamina D3, que favorece la absorción de calcio y refuerza el sistema inmunitario. La combinación está pensada para quienes atraviesan etapas de estrés sostenido o dificultades para dormir, y para quienes simplemente tienen un estómago sensible y necesitan una fórmula que no lo resienta. Su formato de 150 comprimidos cubre 75 días de suministro.

Cuando el cansancio ataca por varios frentes a la vez

Madrid, 1 de octubre de 2026. - No siempre el problema tiene un único origen. Hay quien arrastra fatiga muscular después del ejercicio, digestión pesada y dificultad para desconectar por la noche, todo en la misma semana. Para esos casos, Triple Magnesio combina tres formas en una sola fórmula: citrato, que actúa con rapidez en el sistema digestivo y ayuda a aliviar el estreñimiento, malato, que aporta energía sostenida y reduce la fatiga muscular, y bisglicinato, que favorece la relajación y la calidad del sueño.

Esta fórmula de 440 mg de magnesio elemental está pensada como una solución integral, sin un único enfoque, para quienes prefieren cubrir varios frentes con un solo producto. Sus 180 comprimidos ofrecen 90 días de tratamiento.

Cuando el entrenamiento exige algo más que descanso

El ejercicio físico intenso multiplica la pérdida de magnesio a través del sudor y la orina, justo cuando el músculo más lo necesita para recuperarse. Magnesio y Zinc con Vitamina B6 es la opción más sencilla y asequible de la gama para cubrir esa necesidad: aporta 300 mg de magnesio en forma de óxido, junto con zinc y vitamina B6, favorece el rendimiento físico, ayuda a reducir la fatiga muscular y favorece la recuperación gracias al papel del zinc en la síntesis de proteínas.

Al tratarse de óxido, una forma con menor biodisponibilidad que el bisglicinato o el citrato, quienes tengan el estómago especialmente sensible pueden encontrar más cómoda alguna de las otras fórmulas de la gama. Su toma se recomienda por la noche, dos cápsulas antes de dormir, ya que además de apoyar la recuperación tras el esfuerzo, favorece la relajación y ayuda a conciliar el sueño. Con un formato de 120 cápsulas que cubre 60 días, resulta una alternativa práctica para quienes entrenan de forma regular y buscan cuidar el rendimiento sin complicarse con la elección de la fórmula.

Cuidarse también puede saber bien

No toda la suplementación tiene que sentirse como una rutina más. Marvelous Magnesium convierte la toma diaria en un pequeño momento de disfrute, gracias a un formato en gominola elaborado con pectina en lugar de gelatina animal, sin azúcares añadidos y con sabores y colorantes de origen natural, apto para veganos.

Cada dosis diaria de dos gominolas aporta 180 mg de magnesio elemental en forma de citrato, una de las variantes más biodisponibles. No es la opción con mayor concentración de magnesio de la gama, pero sí la que mejor transforma la constancia en un hábito agradable: un gesto sencillo y con sabor a frutos rojos, especialmente atractivo para un público joven que busca disfrutar del cuidado diario en lugar de vivirlo como un trámite.

El top de gama: una sola fórmula que lo cubre todo

En la cúspide de la gama se sitúa Multi Magnesio 15-en-1, la fórmula más completa y avanzada de N2 Natural Nutrition. Reúne 15 formas distintas de magnesio (entre ellas bisglicinato, taurato y lisinato como formas queladas, citrato, malato y otras sales orgánicas de absorción rápida, y sales inorgánicas de alta concentración) en una única cápsula, algo que ningún otro producto de la marca iguala. Cada familia de sales utiliza una vía de absorción distinta en el intestino, lo que evita saturar un único mecanismo de transporte y permite una liberación más escalonada a lo largo del día.

El resultado es una dosis de 450 mg de magnesio elemental, con una tolerancia digestiva alta gracias al peso de las formas queladas en la mezcla. Sus 180 cápsulas cubren 90 días de suministro. Multi Magnesio 15-en-1 no compite con el resto de la gama: la corona, como la opción premium para quienes buscan la cobertura más amplia posible en un solo producto.

Elegir el magnesio adecuado, no solo tomar magnesio

La fatiga de después del verano, el estrés que no da tregua o las noches que se alargan sin motivo aparente pueden esconder una carencia de magnesio que la dieta actual ya no cubre con facilidad. Pero resolver esa carencia no depende solo de tomar cualquier suplemento, sino de entender qué formulación responde mejor a lo que el cuerpo está pidiendo en cada momento: absorción suave para un estómago delicado, energía sostenida para las jornadas más exigentes, apoyo específico para el entrenamiento, un formato que no cueste mantener en el tiempo o, simplemente, la fórmula más completa posible.

N2 Natural Nutrition plantea así la suplementación con magnesio no como una talla única, sino como una decisión que conviene tomar con la misma atención con la que se cuida cualquier otro hábito de salud, siempre dentro de una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo.

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