La nueva flexibilidad eléctrica permite crecer a industrias sin capacidad de red - Kuantica HST

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.- La nueva regulación de la CNMC entró en vigor el 1 de septiembre y permitirá conceder permisos de acceso flexible en puntos donde no exista capacidad firme disponible. Kuantica HST señala que el almacenamiento y la gestión inteligente de la potencia pueden convertirse en herramientas clave para adaptar la demanda industrial a este nuevo escenario

La falta de capacidad eléctrica disponible está condicionando el desarrollo de nuevos proyectos industriales y la ampliación de instalaciones que necesitan más potencia para aumentar su producción o electrificar procesos. A partir del 1 de septiembre está en vigor en España un nuevo marco regulatorio que abre una alternativa: los permisos de acceso flexible.

La resolución aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) permitirá conceder este tipo de permisos precisamente cuando no exista capacidad firme disponible en un determinado nudo de la red, pero sí resulte viable la conexión bajo determinadas condiciones técnicas, operativas o temporales. El objetivo es aprovechar mejor la infraestructura eléctrica existente y facilitar la incorporación de nuevos consumos sin comprometer la seguridad del sistema.

Para las empresas, la flexibilidad supone también un cambio importante de paradigma. La disponibilidad de potencia podrá estar condicionada en determinados momentos, por lo que la capacidad para adaptar la demanda, gestionar los picos de consumo o disponer de fuentes alternativas de energía adquiere una nueva relevancia.

“Hasta ahora, una empresa podía tener un proyecto industrial viable y encontrarse con que no podía crecer simplemente porque no había capacidad firme disponible en ese punto de la red. El acceso flexible cambia esa lógica: la cuestión ya no será únicamente cuánta potencia hay disponible, sino cómo somos capaces de gestionar cuándo y cómo la necesita la industria”, explica Francisco José Fernández, CEO de Kuantica HST.

De la capacidad de red a la gestión de la potencia

La nueva regulación puede resultar especialmente relevante para industrias que necesitan ampliar líneas de producción, incorporar nueva maquinaria, electrificar procesos o desarrollar proyectos en zonas donde la capacidad eléctrica disponible es insuficiente para atender toda la nueva demanda.

Los permisos flexibles implican, sin embargo, aceptar determinadas condiciones de funcionamiento. A diferencia de un acceso firme, la potencia no está necesariamente garantizada durante todas las horas del año y, dependiendo del tipo de permiso, el consumidor deberá poder adaptar o reducir su demanda cuando las condiciones de la red así lo requieran.

Es precisamente en este escenario donde el almacenamiento energético puede adquirir una función adicional a la tradicional.

Una batería industrial no solo permite almacenar energía para utilizarla posteriormente. Combinada con sistemas de electrónica de potencia y gestión inteligente, puede ayudar a gestionar los máximos de demanda, aprovechar generación renovable, aportar potencia adicional en determinados momentos y proteger procesos productivos frente a perturbaciones de la red.

“El almacenamiento empieza a tener un papel diferente. Ya no hablamos únicamente de guardar energía cuando es más barata o aprovechar mejor una instalación fotovoltaica. En un escenario de acceso flexible puede convertirse en una infraestructura que ayude a compatibilizar las necesidades productivas de una empresa con las limitaciones de la red”, señala Fernández.

Una oportunidad para la electrificación industrial

La propia CNMC considera que los nuevos permisos permitirán aprovechar mejor las redes existentes y facilitar la conexión de nuevos consumos, contribuyendo a la electrificación de proyectos industriales. La regulación contempla además que las instalaciones de almacenamiento —incluidas las baterías— sean tratadas como instalaciones con acceso flexible cuando demanden energía de la red.

Para Kuantica, esto hace especialmente interesante el nuevo marco para empresas que se encuentren ante situaciones como:

Ampliaciones de capacidad productiva condicionadas por la potencia disponible.

Electrificación de procesos que hasta ahora utilizaban combustibles fósiles.

Incorporación de nueva maquinaria con elevada demanda.

Instalaciones con importantes puntas de consumo.

Proyectos industriales situados en zonas sin capacidad firme suficiente.

Instalaciones que combinen red, almacenamiento y generación renovable.

No todos los consumidores podrán acogerse al nuevo modelo. La resolución excluye, entre otros, los suministros esenciales y determinadas instalaciones que deben disponer obligatoriamente de suministro complementario de seguridad.

Tecnología para gestionar un escenario más flexible

Kuantica HST desarrolla GEATRON OGF, una gama de sistemas de almacenamiento energético para aplicaciones industriales que integra electrónica de potencia, baterías y sistemas de control.

Entre sus aplicaciones se encuentran la gestión de picos de demanda, el apoyo de potencia, la integración de generación renovable y la protección de procesos que requieren mayores niveles de continuidad y calidad de suministro.

La compañía considera que la evolución hacia redes y consumos más flexibles obligará a las empresas a analizar su energía desde una perspectiva diferente: no solo cuánto consumen, sino cuándo necesitan la potencia, durante cuánto tiempo y qué parte de esa necesidad puede gestionarse mediante almacenamiento, generación propia y sistemas inteligentes de control.

Una implantación progresiva

Aunque la resolución de la CNMC surtirá efectos el 1 de septiembre de 2026, la implantación de los nuevos permisos será progresiva.

Los permisos flexibles tipo 0 y tipo 1 podrán solicitarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la resolución. Los permisos tipo 2 podrán solicitarse cuando los gestores de las redes de distribución dispongan de las herramientas de visibilidad y control necesarias y, en cualquier caso, no más tarde del 1 de enero de 2028. Los permisos tipo 3 también disponen de un plazo de seis meses, con determinadas condiciones adicionales para su aplicación inicial.

Este periodo abre, según Kuantica, una ventana para que las empresas que estén planificando ampliaciones, nuevas instalaciones o procesos de electrificación comiencen a analizar sus necesidades de potencia y las posibilidades que ofrece el nuevo modelo antes de iniciar sus solicitudes.

Sobre Kuantica HST

Kuantica HST es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y gestión energética para aplicaciones industriales.

A través de sus soluciones GEATRON, combina almacenamiento, electrónica de potencia y sistemas de control para responder a necesidades relacionadas con optimización energética, gestión de potencia, integración de renovables y continuidad de suministro.

Más información: kuantica-hst.com

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