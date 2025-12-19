Un nuevo capítulo para el Palazzo Firenze - The Palace Company

Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts se renueva para rendir homenaje a su legado histórico

Florencia, 19 de diciembre.- Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts ha iniciado un ambicioso proyecto integral de renovación con el objetivo de elevar su propuesta de hospitalidad de lujo, al tiempo que preserva la singularidad arquitectónica que define su carácter.



La renovación conserva el alma histórica del Palazzo Ciofi-Jacometti. Los elementos arquitectónicos protegidos por las autoridades patrimoniales —como el diseño general del edificio, las decoraciones murales y los frescos, las puertas originales en las zonas comunes y los techos— se mantendrán intactos, garantizando que la autenticidad y la elegancia atemporal del inmueble perduren. Clic aquí para ver más fotos.



El proyecto está liderado por Studio Marco Piva, que aporta su experiencia en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, así como en el diseño integral de arquitectura, interiores y mobiliario a medida.



"Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts encarna la intersección entre historia, arte y hospitalidad italiana", afirmó Massimo Baldo, vicepresidente de The Palace Company para Europa y Asia. "Con esta renovación queremos celebrar su herencia y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia al huésped que combine el encanto histórico con un estilo contemporáneo".



Los trabajos incluyen la restauración y renovación del mobiliario en todo el edificio, la incorporación de nuevos acabados de alta calidad y un nuevo concepto de iluminación en las habitaciones de la segunda y tercera planta, así como la renovación completa de los baños, con el objetivo de mejorar aún más el confort y la experiencia de los huéspedes.



El proyecto también abarca las zonas comunes. La renovación aportará una elegancia contemporánea a la sala de desayunos y al restaurante, dotará al bar de un nuevo carácter sofisticado y creará en el vestíbulo una atmósfera cálida y refinada. Un nuevo proyecto de iluminación y mobiliario realzará la Sala de Música, destacando su atmósfera única y preservando al mismo tiempo su identidad histórica.



Con esta renovación, el establecimiento se actualiza y refuerza el compromiso de The Palace Company con una hospitalidad que combina innovación y excelencia, respetando el extraordinario patrimonio arquitectónico de Florencia.



"En Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts tenemos el privilegio de operar en una residencia de incalculable valor cultural y símbolo de la elegancia florentina. Esta renovación es un acto de protección y puesta en valor de un edificio histórico, pensado para responder a las expectativas de los huéspedes que aprecian el lujo contemporáneo. Estamos profundamente comprometidos con la preservación del alma del Palazzo Ciofi-Jacometti mientras escribimos su futuro", añadió Baldo.



"El proyecto de renovación del Palazzo Ciofi-Jacometti, situado en el corazón de Florencia, una ciudad que simboliza el Renacimiento y la belleza eterna, es un ejemplo concreto del diálogo entre épocas. El tiempo no borra, sino que transforma. Nuestro objetivo es entrelazar pasado y futuro en un único tejido de luz, materia y memoria, insuflando nueva vida a un espacio que encarna el estilo y la hospitalidad refinada de Baglioni Hotels & Resorts", señaló Marco Piva, arquitecto y cofundador de Studio Marco Piva.



En la primavera de 2026, Baglioni Hotels & Resorts abrirá el renovado Palazzo Firenze, confirmando su estatus como uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y marcando un nuevo capítulo en su historia.



Sobre The Palace Company

The Palace Company es sinónimo de lujo y hospitalidad incomparable. Este distinguido conglomerado cuenta actualmente con cuatro marcas diferenciadas: Baglioni Hotels & Resorts, una exclusiva colección de hoteles y resorts europeos en Italia y un resort natural todo incluido en las Maldivas; los resorts de lujo todo incluido Palace Resorts en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel; los resorts familiares todo incluido Moon Palace Resorts en Cancún y Ocho Ríos, Jamaica; y los exclusivos resorts solo para adultos Le Blanc Spa Resorts, galardonados con cinco diamantes, en Cancún y Los Cabos.



Studio Marco Piva

Con sede en Milán, Studio Marco Piva es un laboratorio creativo y académico de diseño especializado en planes maestros urbanos, arquitectura y diseño de interiores e industrial. El estudio se centra en materiales, tecnologías y sostenibilidad. Su división de Patrimonio y Edificios Monumentales desarrolla proyectos de hospitalidad de alta gama en Italia y en el extranjero, poniendo en valor y regenerando edificios históricos para transformarlos en nuevos símbolos urbanos. Su objetivo es preservar el pasado, proteger el presente y diseñar el futuro.







Contacto

Nombre contacto: Esteph Aldama

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas Digitales y Redes Sociales en The Palace Company

Teléfono de contacto: +1 998 195 8544



