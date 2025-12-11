El Nuevo Party Fiesta llega a Barcelona con una Flagship Store y una transformación total de su marca

Fachada - Jana Prous/Party Fiesta

Party Fiesta, referente internacional en artículos de celebración y decoración temática, marca un antes y un después en su trayectoria con la inauguración de su nueva flagship store en el corazón de Barcelona. Este espacio de 400 metros cuadrados, ubicado en Carrer Còrsega 302 (Entre Avenida Diagonal y Passeig de Gràcia), representa el inicio de una nueva etapa orientada a la calidad, la creatividad y la innovación dentro del retail experiencial

Barcelona, 11 de diciembre.-

El Nuevo Party Fiesta llega a Barcelona con una Flagship Store de 400 m y una transformación total de marca y producto



Un rebranding para devolver al público "la fiesta de verdad"

La apertura de la tienda insignia llega acompañada de un proceso de renovación integral de la marca. Party Fiesta presenta una identidad visual actualizada, una reestructuración total de su catálogo y un firme compromiso por elevar la calidad de sus productos.

La compañía apuesta por materiales y procesos de producción mayoritariamente europeos, con el objetivo de reposicionar la marca en un territorio premium, más moderno y altamente creativo.



La tienda del futuro: retail inmersivo equipado con RFID

La nueva flagship funcionará como modelo para la expansión de futuras franquicias. Su diseño invita a los visitantes a vivir la celebración antes de comprarla, incorporando servicios innovadores que redefinen la experiencia tradicional de compra:



• Make up Corner temporal: maquillaje profesional y caracterización en temporadas clave como Carnaval o Halloween.







• Talleres y workshops: sesiones creativas sobre decoración con globos, packaging temático y ambientación que promocionarán por su Newsletter







• Balloon Bar: servicio especializado en diseño y personalización de decoraciones con globos.







• Coffee corner por CHÖK: un espacio de ocio integrado, con la conocida pastelería de Barcelona, dónde se encontrarán opciones de pastelería creativa y personalizables para celebraciones.







• Catálogo experiencial: exposición curada de disfraces y accesorios de alta calidad para todas las edades.







Visión estratégica: más allá de la compra

Xènia Arqué, Directora del Nuevo Proyecto Party Fiesta, resume así la filosofía de la transformación:



"Nuestro objetivo es convertir cada visita en una experiencia para el cliente. Este espacio no se trata de una simple transacción, sino de creatividad, celebración y conexión. La flagship de Barcelona marca el inicio de una Party Fiesta más cercana, más viva, acutal y con una propuesta que redefine el retail de celebraciones".



Expansión y talento

La inauguración abre un nuevo ciclo de crecimiento mediante franquicias, con la intención de llevar este modelo experiencial a las principales ciudades europeas.



Invitación oficial

Party Fiesta invita a los medios de comunicación y al público a descubrir la nueva era de la marca el próximo sábado 13 de diciembre de 2025 en Carrer Còrsega 302.



Apertura oficial al público: sábado 13 de diciembre de 2025







