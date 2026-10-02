Nutrición online con enfoque integrativo; cómo funciona el Método Gares - Gares Nutrición

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre

Gares Nutrición, clínica de nutrición integrativa con sede en Santander, ofrece un servicio de nutrición online que reproduce el método de trabajo de su consulta presencial. Lo dirige la dietista-nutricionista Cristina García Esteban (colegiada CAN00045), con más de diez años de trayectoria y ya más de 4.000 pacientes atendidos.

El Método Gares parte de la idea de que un mismo síntoma, como la hinchazón abdominal, las migrañas o la dificultad para controlar el peso, puede obedecer a causas distintas en cada persona. Por eso, antes de fijar pautas, un test de 70 preguntas examina el descanso, la digestión, la energía diaria, la salud hormonal y la relación con la comida y muchos más datos que se contrastan con el grado de inflamación que reflejan las analíticas.

La modalidad online permite acceder al método con independencia del lugar de residencia. El proceso arranca con la reserva de cita en la plataforma de la clínica, tras la cual el paciente tiene su primera valoración completa. Se pueden enviar las analíticas previo a la consulta.

Las sesiones se realizan por videoconsulta, mediante un enlace enviado por correo electrónico que no requiere instalar programas. En ella se revisan las analíticas, se repasa la historia dietética y se acuerdan los objetivos. Como máximo una semana después, el paciente tiene la segunda consulta de entrega de pauta nutricional adaptada a sus horarios y gustos y el tratamiento propuesto.

El seguimiento continúa cada quince días, también por videoconsulta, con ajustes del plan y educación nutricional. En lugar de centrarse solo en el peso, se enseña a reconocer sensaciones del cuerpo, a no acostumbrarse al malestar de varios síntomas comunes y la evolución de síntomas como los gases, los dolores de cabeza, la energía o las digestiones.

La suplementación se reserva para los casos en que las pruebas o los síntomas la justifican y no es obligatoria. El planteamiento se apoya en un equipo multidisciplinar de diez profesionales sanitarios, seis dietistas-nutricionistas y cuatro psicólogas de la salud, que trabajan de forma conjunta cuando el caso lo requiere.

El servicio se dirige a personas con molestias digestivas persistentes, como el SIBO; alteraciones hormonales, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP); afecciones inflamatorias crónicas (histaminosis), como el hipotiroidismo; intolerancias, como el déficit de DAO; o dificultades con la conducta alimentaria. Se plantea como complemento del seguimiento médico y no lo sustituye.

Las citas, presenciales u online, se reservan a través de la página web de la clínica o por teléfono, donde se elige la modalidad al solicitarla.

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